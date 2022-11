En medio del duelo, Maxine Woodside podría volver al trabajo: ‘Quiere regresar a la radio, aun con este golpe’

Dando lecciones de profesionalismo, Maxine Woodside podría regresar a la radio esta semana, a pesar del dolor que está atravesando por el sensible fallecimiento de su hijo Alejandro Iriarte. Ana María Alvarado, colaboradora de la periodista desde hace más de 30 años, fue la encargada de dar detalles de cómo se encuentra Maxine tras el duro golpe que recibió con la noticia de la repentina muerte de su primogénito. En entrevista para el programa Chisme No Like, la comunicadora le contó a Elisa Beristain y Javier Ceriani, cómo se encuentra Maxine: “Es un dolor que perdurará por siempre, pero aprenderá a vivir con él”, comentó la comunicadora.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Aunque Maxine ha preferido enfrentar esta situación en privado, Ana María Alvarado comentó que le ha expresado sus ganas de retomar el trabajo: “Ella quiere regresar a la radio, aún con este golpe. Ella es una mujer muy fuerte y ha manifestado que su pasión es el trabajo y no le gustaría estar en su casa y, si Dios le da fuerzas, ella quiere regresar este viernes y sino, la siguiente semana; mientras, yo la apoyo incondicionalmente, porque llevo más de 30 años en el programa y ahora yo me ofrezco a ayudarla y apoyarla en lo que necesite, mientras ella se recupera. Pero si Dios quiere, el próximo viernes o el lunes ya estará en el programa”, explicó.

VER GALERÍA

Ana María Alvarado consideró que el regreso de la Reina de la radio al trabajo podría servirle para procesar esta dolorosa situación: “Si tiene fuerzas, regresará a la radio lo más pronto posible, porque también el trabajo le va a ayudar, sino al dolor, sí para distraer un poco a la mente y los pensamientos que te pueden llegar en estos momentos”, añadió. Para la periodista, cobijar a su jefa en estos momentos es una prioridad: “Mi preocupación mayor es que Maxine Woodside salga adelante”, reconoció. A pesar de lo complicado que ha sido para Maxine la pérdida de su hijo, está mostrando gran fortaleza: “Lo está superando con mucho esfuerzo y yo espero que así lo haga, es una mujer muy fuerte que amaba a sus dos hijos por igual y siempre, me consta, que estuvo al pendiente de todo lo que necesitaban”.

La colaboradora de Todo para la mujer también reveló que Maxine estuvo junto a su hijo desde el primer momento: “Ella fue de las primeras en llegar al lugar, ella sabe lo que sucedió, obviamente ha estado muy mal, los primeros días, ahorita ya hablé con ella y está tratando de reponerse, de salir adelante, va a hacer una misa, el velorio va a ser privado, porque le han hablado infinidad de personas y por supuesto que quiere, estar con ellos, que la abracen”, puntualizó. Tras una semana viviendo el duelo en privado, Maxine ha comenzado a entablar comunicación con sus cercanos: “Muchísimos artistas le llamaron, pero en esos días tuvo apagado el celular, ya lo prendió desde el sábado y poco a poco ha ido contestando los mensajes”.

VER GALERÍA

Maxine cobijada por el cariño de sus nietos

En esta entrevista, Ana María Alvarado también comentó que, durante los días posteriores a la muerte de su hijo, Maxine ha estado cobijada por su familia, su hijo menor, Fernando Iriarte y sus nietos, hijos de Alejandro, quienes debido a que viven en el extranjero, viajaron a la Ciudad de México para acompañarla: “Uno de sus hijos vive en Barcelona y el otro salió por un año a estudiar al extranjero (…) Los nietos de Maxine sí vinieron y han estado con ella este fin de semana que, por lo menos, tener a tu gente cercana, te sirve un poco de consuelo, porque eso es el efecto del velorio, sentirte abrazada, querida y también ir procesando y sanando el alma”, explicó la también conductora de Sale el Sol.