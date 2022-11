'Finalmente todos son hermanos', Jorge Salinas sobre la posibilidad de poder reunir a todos sus hijos

Sin duda alguna, Jorge Salinas atraviesa por un momento de plenitud en todos los sentidos, pues además de que se encuentra a punto de comenzar una nueva telenovela titulada Perdona Nuestros Pecados, en donde interpretará al villano de la historia, el intérprete no podría estar más feliz con la familia que ha construido de la mano de Elizabeth Álvarez y sus mellizos, León y Máxima. Además, en los últimos años, el intérprete ha logrado estrechar aún más lo lazos con sus hijos mayores, a quienes tuvo de sus relaciones pasadas, por lo que no pierde la esperanza de que en un día no muy lejano pueda reunirlos a todos ellos y comenzar un nuevo capítulo en su historia como papá.

Así lo compartió el actor durante una entrevista con el programa Hoy, en donde con total sinceridad habló de su faceta como padre y de la forma en la actualmente busca continuar con la buena relación que ha logrado construir con cada uno de sus hijos, respetando siempre sus espacios y sus decisiones. “(Quiero tener) comunicación cuando se puede, porque también hay que respetar cuando los hijos no quieren, cada uno de nosotros tenemos una evolución y una madurez”, expresó el artista.

En ese mismo sentido, el actor se mostró ilusionado ante la posibilidad de ver a sus seis hijos reunidos y conviviendo como los hermanos que son, a pesar de haber nacido bajo diferentes circunstancias y de haber sido criados en distintas familias. “Espero que ese momento se dé para que se quede así, ¿por qué? Porque las relaciones humanas entre los hijos es la fortaleza de la familia, finalmente todos son hermanos”, expresó.

Por otro lado, el actor reconoció que como padres, en ocasiones se llegan a cometer ciertos errores que al final terminan por impactar en las vidas de los hijos, por lo que se mostró dispuesto a trabajar en ello y lograr la mejor de las relaciones con cada uno de sus retoños. “Las actitudes, las consecuencias de los actos de los padres no deben ser algo para separar a los hijos, a los hermanos… De muchas cosas me arrepiento, pero de nada sirve arrepentirte, hay que ocuparse”, finalizó el intérprete.

¿Cómo es la relación de Máxima y León con sus hermanos mayores?

En más de una ocasión, Elizabeth Álvarez ha sido abierta al hablar de su familia y de la relación que mantienen sus mellizos con los hijos mayores de su famoso esposo. Tal y como lo hizo hace poco más de un año, durante una charla virtual que mantuvo con el programa En la Línea con Ligia Robles, en la que la guapa actriz compartió algunos detalles de cómo es la convivencia entre sus hijos y sus hermanos. “Bien, (su relación es) de hermanos. Ellos aman a sus hermanos”, aseguró al ser cuestionada sobre el tema. A su vez, la estrella de telenovelas reveló que ha hablado con sus pequeños sobre la importancia de tener a sus hermanos a su lado y de cuán afortunados son de tenerlos. “Yo desde que estaba embarazada les decía a mis hijos así en la pancita: ‘Ustedes son súper afortunados porque tienen hermanos y es el regalo más grande de la vida, así es que aprovéchenlos, disfrútenlos, ámenlos, quiéranlos’. Y creo que Máxima y León son muy conscientes de lo bendecidos que son de tener a sus hermanos”, expresó entonces conmovida.