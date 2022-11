Una demanda de 2 millones de dólares contra la familia de Anne Heche En medio de la batalla legal entre el hijo y el ex de Anne por la responsabilidad del patrimonio que dejó la actriz

El fallecimiento de Anne Heche ha traído consigo una dura cadena de complicaciones para sus familiares, y es que después de la inesperada muerte de la actriz en un accidente automovilístico, muchos cabos quedaron sueltos. Desde hace un tiempo, se dio a conocer que su hijo mayor se encontraba buscando quedar como responsable del patrimonio que dejó la actriz ante la falta de un testamento legal, pero esto fue confrontado por la expareja de Heche y padre de su segundo hijo, quien armado de un correo que la actriz había escrito en el 2011, buscaba quedar como responsable. Esta batalla legal se ha ido extendiendo con el paso de las semanas, pero no es la única que los deudos de la actriz tendrán que afrontar. En medio de la pena de la pérdida de Heche, ha llegado una demanda contra los responsables de su patrimonio por parte de la mujer que rentaba la propiedad contra la que la actriz chocó en el accidente que le costó la vida.

Según documentos recogidos por People, el 9 de noviembre se estableció una demanda en la Suprema Corte de California en el Condado de Los Ángeles, solicitando ‘por lo menos 2 millones’ en daños por ‘negligencia, daño emocional, e invasión’, por parte de la dueña de la propiedad contra la que Anne chocó en el fatal accidente. En los documentos se establece que la mujer se encontraba ‘trabajando desde casa cuando fue sorprendida por la dramática fuerza del vehículo de Heche chocando contra la pared delantera y cruzando a la sala, la cocina, la oficina y la boda, antes de pasar a la lavandería de su casa’.

El relato de los documentos apunta a que el automóvil no se detuvo sino hasta que estuvo justamente enfrente de la demandante y sus mascotas. “Como resultado del mortal accidente causado por Heche, la casa y toda la propiedad privada de la demandante quedaron completamente quemadas y destruidas, incluyendo las posesiones de toda su vida, fotografías, recuerdos, todos sus papeles de negocios y equipo, su laptop y iPad, toda su ropa, necesidades básicas y electrodomésticos”, se lee en la demanda, “Además de perder todas sus posesiones y haberse tenido que mudar físicamente, la demandante sufrió y continúa sufriendo angustia emocional severa y dificultades laborales” .

La batalla alterna

En medio de esta nueva demanda, continúa el enfrentamiento entre el hijo mayor de la actriz, Homer Laffoon de 20 años, y James Tupper, ex pareja de Anne y padre de su segundo hijo. Mientras Homer fue el primero en levantar la mano para hacerse responsable del patrimonio de su madre -lo que no solamente incluye sus propiedades, sino también sus deudas-, James ha buscado refutarlo con la presentación de un correo que la actriz escribió en el 2011 pidiéndole hacerse cargo de estos temas. En la última audiencia que hubo sobre este tema, el actor salió de la sala con todo y un regaño de juez, mientras que Tupper acusó a Homer de no haber dejado que su hijo entrara a su casa para poder retirar sus pertenencias después de la muerte de la actriz.

Curiosamente, durante una de estas audiencias se dejó claro que la actriz no dejaba un gran patrimonio más allá de las regalías de sus proyectos y alguna propiedad, lo que anticipa una situación difícil ante esta nueva demanda que podría costar a sus deudos más de lo que se ha dejado.

