‘Nunca pensé que podía ser posible’, Ximena Navarrete sobre la dulce espera de su segundo hijo

A punto de cumplir 20 semanas de embarazo, Ximena Navarrete está disfrutando al máximo de la dulce espera de su segundo hijo con Juan Carlos Valladares. Después de compartir en exclusiva con ¡HOLA!, la feliz noticia, la tapatía ha utilizado su cuenta de Instagram como foro para compartir su testimonio con sus seguidores, tal como lo hizo con el embarazo de su primogénita Ximena. Durante una charla con la experta en fertilidad, Aldonza Vélez, la exMiss Universo habló de la gran sorpresa que le provocó enterarse de que estaba nuevamente embarazada, esto luego de haber atravesado por una lamentable pérdida y tras convertirse en mamá por primera vez a través de un tratamiento In Vitro, situación que la hizo creer que para escribirle nuevamente a la cigüeña tendría que someterse nuevamente a este procedimiento; sin embargo, en esta ocasión, ocurrió de manera natural.

Todavía sin poder creerlo, Ximena reconoció: “Nunca me pasó por la cabeza, nunca pensé que podía ser posible”. Emocionada por poder compartir con sus seguidores está dulce experiencia aseguró: “Estás cosas sí pasan”. La tapatía admitió que, en sus planeas, sí estaba darle un hermanito a Ximena, pero estaba segura que, la mejor opción, sería congelar algunos óvulos para, en un tiempo, realizar el In Vitro: “Ni siquiera lo estaba intentando, sí tenía pensado tener otro bebé, lo tenía en mente, no sabía si lo iba a poder lograr, justamente por mi número (de reserva ovárica) tan bajo. Yo en mis planes había pensado en congelar óvulos, eso era lo que yo tenía en mente y ya después, el año que entra, tomar una decisión, pensarlo después, pero ya tener una reserva congelada, pero bueno sí, nunca me imaginé”, contó.

Entre risas, Ximena confesó que, antes de quedar embarazada de manera natural, creyó que no podría ser posible: “Yo decía de todas esas mujeres que decían: ‘No supe cuándo pasó’, no es cierto, no puede ser así de fácil, pero claro, viniendo de una pérdida y un In Vitro es una perspectiva completamente diferente a la que uno tiene, pero ahora veo que sí puede pasar esto”, reveló sonriente. Navarrete compartió que, el tratamiento al que se sometió para quedar embarazada de su hija Ximena, puedo ser de gran ayuda para este segundo embarazo: “Es altamente probable que, si yo no hubiera pasado por un In Vitro, no hubiera tenido una bebé perfectamente sana, en un parte, haciendo lactancia, cómo pasó, es muy probable que no hubiera podido estar embarazada, con en este momento, de manera natural, también eso es una realidad”, explicó.

Durante esa charla, reconoció que para ella fue muy duro enterarse de que sus problemas de fertilidad eran a consecuencia de su baja reserva ovárica: “Siempre que te enteras de algo que te está pasando es un golpe muy fuerte. De inicio, cuando intentas tener un bebé no hay razones para pensar que algo podría estar mal, entonces cuando empiezas a enterarte que algo no está bien, yo creo que para todas sí es una noticia que te cae como un balde de agua fría”. Aunque recuerda el diagnóstico como algo muy difícil de enfrentar, reconoce que saberlo la hizo tener mayor claridad: “Muchas veces la incertidumbre es la que está poniendo las trabas, porque no sabes qué hacer, no sabes qué paso sigue, también es un descanso al cuerpo de decir: ‘Aquí dice que es esto y vamos a hacer lo que se tenga que hacer’”.

Un embarazo muy diferente

Ximena también habló de cómo le está yendo en esta dulce espera que, reconoció, ha sido opuesta a la que experimentó con su primogénita: “Muy diferente, la verdad es que con Ximena nunca me sentí mal de nada, no me dio ni un asco, ni un mareo, ni presión baja, ni nada y este embarazo sí. Estoy a punto de cumplir 20 semanas, ya voy a la mitad y la verdad es que tengo muchos mareos, mucha náusea, me intoxiqué una semana y me fue fatal y de antojos completamente diferente, no puedo ver ni en pintura un chocolate”. Además de los antojos, físicamente, su cuerpo ha cambiado distinto: “Cada embarazo y cada bebé es diferente, siento que también he subido (de peso) un poquito menos, en tiempo, como lo que llevaba con Ximena, a este momento, siento un poco menos panza, bueno, es que también con el tratamiento, todos los días tomas cortisona y ahora como no he hecho nada de eso, también tendrá que ver”, finalizó.