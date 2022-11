El otro hijo de Maxine Woodside le dedica un conmovedor mensaje de despedida a su hermano

El pasado 10 de noviembre, trascendió en los medios de comunicación la noticia del sensible fallecimiento de Alejandro Iriarte, hijo mayor de Maxine Woodside, quien murió a la edad de 55 años a consecuencia de un infarto fulminante, de acuerdo con información de la familia. Mientras la periodista ha pedido respeto por el complicado momento que atraviesa, su hijo menor, Fernando, utilizó su cuenta de Instagram para honrar la memoria de su hermano a quien le dedicó varios mensajes en los que hizo evidente la cercanía y excelente relación que sostenían. Entre las publicaciones que hizo el exesposo de Mayte Lascuraín, destacan un par de imágenes del altar que colocó en su casa en memoria de su hermano.

En medio del duelo con el que están lidiando los Iriarte Woodside por la partida de Alejandro a quien, de cariño, Maxine llama Nano; Fernando, su hermano menor, quiso hacerle un homenaje compartiendo entrañables fotos familiar en las que aparecen los dos junto a su mamá: “Tu lucha ha terminado. En paz, puedes salir de la costa, en amor, puedes encontrar el siguiente pasaje seguro en tus viajes, hasta el viaje final a la tierra. Que nos volvamos a encontrar”, se lee en el feed del representante musical quien acompañó este texto con una imagen junto a su hermano y a su mamá. Fernando también compartió otra imagen de su época de juventud junto a Nano a quien le escribió: “Te quiero al infinito y más allá. Nos vemos del otro lado”.

Fue hace un par de días cuando Fernando rompió el silencio familiar, respecto a la muerte de Alejandro dedicándole un emotivo mensaje acompañado de un álbum de fotos en el que recordó a su hermano mayor: “Hasta que nos volvamos a encontrar. Te amo mucho hermano”, se lee en esa publicación en la que vemos a los hermanos Iriarte junto a su mamá. Por su parte, Maxine Woodside ha preferido vivir el duelo por la muerte de su primogénito en privado y han sido las declaraciones de su amiga y compañera de trabajo, Ana María Alvarado, la única información que la familia ha querido difundir, como que decidieron despedir a Alejandro en un privado: “Me han preguntado mucho, no habrá servicios funerarios, por el momento eso es lo que ha decidido Maxine y su familia y la semana entrante habrá una misa”, comentó la también periodista.

La compañera de trabajo de Maxine, también reveló que fue el pasado jueves, cuando Maxine Woodside estaba terminando su programa de radio, recibió una llamada para alertarla sobre el estado de salud de su primogénito: “Esto ocurrió el día de ayer, Maxine iba terminando el programa de radio cuando le llamaron para decirle que se sentía mal su hijo”, comentó la periodista durante un espacio del programa matutino Sale el Sol. Ana María Alvarado, también habló del sensible fallecimiento de Alejandro en su canal de Youtube, donde comentó: “No estaba enfermo de nada, simplemente estaba en su casa, lo encontraron ya sin vida. Por favor, no empiecen a especular. Creo que en estos momentos hay que respetar el dolor que una madre que ha perdido un hijo, qué dolor más grande puede haber en este mundo, no lo hay, por eso no hay nombre para cuando un padre pierde un hijo”.

Fernando, el gran apoyo de Maxine en el duelo

Ante la irreparable pérdida que sufrió la familia con la repentina muerte de Alejandro han decidido enfrentar el dolor en unión, así lo reveló Ana María Alvarado quien aseguró que Maxine ha contando con el apoyo incondicional de Fernando: “Ahí está su otro hijo Fernando Iriarte, apoyando a su madre y en medio de esta tristeza. Ella es una mujer muy fuerte, sin duda, saldrá adelante”, comentó la periodista visiblemente afectada. Maxine enfrenta esta dolorosa pérdida a sólo 7 meses del fallecimiento de Rodrigo Azcárraga, quien fue su pareja sentimental durante 35 años: “Se supera esta pérdida, porque el tiempo pasa y la vida sigue, pero se queda el cariño y los recuerdos”, comentó en entrevista para TvNotas la periodista tras la muerte de su pareja.