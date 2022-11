A unas horas de su boda, Vanessa Huppenkothen ha comenzado su travesía a Qatar 2022

El pasado fin de semana, Vanessa Huppenkothen vivió uno de los instantes más importantes de toda su vida. Y es que la hermosa presentadora selló la historia de amor que ha escrito de la mano de Ricardo Dueñas, al darse el ‘Sí, acepto’ en una emotiva ceremonia realizada en el Museo Diego Rivera-Anahuacalli, al sur de la Ciudad de México, ante la mirada de sus seres queridos, quienes fueron testigos de este idílico momento. Y aunque no han pasado ni 48 horas desde que Vanessa y Ricardo se convirtieron en esposos, la presentadora ya ha puesto camino hacia Qatar, pues formará parte del equipo de ESPN que dará cobertura al mundial de futbol, que se llevará a cabo en aquel país a partir del próximo 20 de noviembre.

Así lo ha hecho saber la misma Vanessa a través de sus historias de Instagram, donde además de compartir algunos detalles de su increíble boda, también se ha dejado ver desde el avión que la llevará hasta la sede mundialista, muy emocionada y lista para disfrutar de esta justa deportiva y llevar a su público los pormenores de este importante evento. “Ya armada para Qatar”, expresó la comentarista en un video en el que se le puede ver ya a bordo del avión, llevando consigo la playera de la selección de México y la de Alemania, pues recordemos que el padre de la modelo es de origen alemán, por lo que Vanessa tiene un amor muy especial por ambos países.

Cabe destacar que, horas antes de partir a tierras mundialistas, la presentadora se tomó el día para relajarse en un spa de un exclusivo hotel de la Ciudad de México, además de visitar a su dentista. “Empezando el lunes con endodoncia y luego para Qatar”, expresó Huppenkothen en un video que compartió a través de Instagram Stories, en donde incluso mostró parte del procedimiento que se le practicó antes de su emocionante viaje.

Los detalles de la boda de Vanessa y Ricardo

Horas después de su increíble boda, Vanessa Huppenkothen ha comenzado a compartir con sus seguidores algunos detalles de la fiesta con la que celebró su unión con Ricardo Dueñas, así como los pormenores de su look nupcial firmado por Vera Wang, con el cual lució como toda una princesa, a pesar de que optó por un look muy relajado y natural. Pues además de decantarse por un elegante vestido blanco de lo más sobrio y sencillo con el que lució hermosa, la también publirrelacionista complementó su look con maquillaje muy natural y accesorios de lo más discretos, pues optó por una gargantilla de brillantes de Bulgari, así como por unos pequeños pendientes, dejando todo el protagonismo a su lujoso anillo de compromiso, el cual sin duda no pasó desapercibido para nadie. Por otro lado, la novia optó por peinar su rubia cabellera con una cola de caballo baja, de la cual caía delicadamente su velo hecho de tul blanco, dejando en claro que se puede lucir como toda una princesa, sin necesidad de grandes aspavientos.

En cuanto a la ceremonia y posterior recepción en el Museo Diego Rivera-Anahuacalli, todo fue espectacular, pues aprovechando la belleza arquitectónica del lugar, la cual se compone principalmente de elementos hechos con piedra volcánica, todo el decorado y ambientación contrastó a la perfección con el lugar, pues los organizadores de la boda llenaron el recinto de enormes arreglos de flores blancas y velas del mismo color, complementando con algunos detalles en distintos tonos de azul y grises, como lo fueron las vajillas en las que se sirvió el banquete. Por otro lado, los novios también prepararon un increíble espectáculo de luces y fuegos pirotécnicos para todos sus invitados, el cual se complementó con una proyección de video mapping sobre la fachada principal del museo, con el cual dieron inicio a una noche llena de risas, baile y mucha diversión.