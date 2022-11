'Es el proceso más difícil que he vivido', Mayrín Villanueva sobre la independencia de sus hijos

Aunque Mayrín Villanueva no podría estar más orgullosa de los logros de sus hijos, lo cierto es que para la actriz no ha sido nada fácil el poder adaptarse a la independencia que han comenzado a buscar sus dos hijos mayores, Sebastián y Romina Poza, quienes han comenzado a labrar sus propios cominos en solitario e incluso lejos de casa, pues recordemos que Romina ha estado viviendo en Europa desde hace algunos meses por motivos de trabajo. Es por eso que la guapa actriz no ha dudado en admitir lo complicado que ha sido para ella enfrentarse a esta etapa de su vida, en la que ha tenido que adaptarse a la transición a la vida adulta de sus dos hijos mayores.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Así lo reveló la intérprete en una charla que sostuvo con la revista TVyNovelas, en la que de la forma más sincera habló sobre la forma que le ha hecho frente a su vida como madre de dos jovencitos que rápidamente se están convirtiendo en adultos independientes. “Ya mis hijos están bien grandes, están en su rollo, bien independientes, ahora la que tiene que aprender a lidiar con la independencia de ellos soy yo”, expresó la intérprete con total honestidad.

Mayrín ahondó más en el tema y admitió que no ha sido nada fácil para ella el ver que sus hijos día con día se hacen cargo de sus propios asuntos, aunque dijo sentirse tranquila pues está muy segura de haber criado a dos personas autosuficientes y listas para enfrentarse al mundo. “Para mí es el proceso más difícil que he vivido como mamá, el aprender a darles su independencia, su libertad y de confiar que todo lo que aprendieron lo aprendieron bien y que ahora les toca a ellos resolver solos”, agregó.

El sueño de Mayrín, la maternidad

Así como para su hija Romina uno de sus sueños es llegar al altar, para Mayrín Villanueva, su anhelo más grande desde niñas siempre fue convertirse en mamá, un deseo que se le cumplió con Romina, Julia y Sebastián, de acuerdo con sus propias palabras: “Son lo mejor que me ha pasado en la vida, de verdad, yo sí fui de esas niñas que soñaba con ser mamás y daría lo que fuera por volver a apachurrarlos de bebés, ahora los ves tan grandotes, se te pasan los niños muy rápido. Cada uno de ellos me da un regalo, cada uno de ellos me enseña algo, me saca lo más escondido que tengo dentro de mí, para bien y para mal, entonces es una manera de crecer bien bonita”, confesó la actriz en 2019 durante su visita al programa Sale el Sol.

Es por eso que la actriz se han encargado de ser el mejor ejemplo para sus tres hijos, para que llegado el momento en el que tengan que hacer frente a la vida en solitario, sepan defenderse con las herramientas y valores que Mayrín les ha inculcado desde chiquitos y puedan lograr todo lo que se propongan. Tal y como lo dejó en claro en una reciente charla con El Universal. “Quiero que vean la lucha, el crecimiento personal, que se sientan orgullosos de lo que son cuando se vean a futuro y eso sólo se da haciendo las cosas bien”, expresó.