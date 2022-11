El tajante reclamo de Checo Pérez a su compañero de equipo Max Verstappen

La buena racha que ostentaba Sergio ‘Checo’ Pérez durante sus últimas carreras se ha visto opacada este fin de semana. Y es que tras haber conseguido el primer puesto durante el Gran Premio de Singapur el tercer lugar en su tierra natal, durante el Gran Premio de México, el tapatío tuvo que conformarse con el séptimo lugar durante el Gran Premio de Sao Paulo, una jornada que sin duda fue bastante complicada para el piloto mexicano, quien estuvo a punto de hacerse de un nuevo podio, pero que debido a la mala decisión de uno de sus compañeros de equipo no fue así, lo que evidentemente causó la molestia en ‘Checo’.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Así lo demostró el Pérez durante una entrevista posterior a la carrera, en la que sumamente sorprendido por el comportamiento de su compañero de equipo Red Bull, Max Verstappen, no dudó en reprocharle por su actuar durante una entrevista posterior a la carrera, en la que visiblemente molesto ‘Checo’ lamentó no haber podido haber hecho más por su escudería. “Estoy muy sorprendido, no sé qué pasó, especialmente por lo que he hecho por él, no entiendo sus razones. Estoy muy sorprendido. Si tiene dos campeonatos es gracias a mí”, comentó de forma tajante y con un semblante serio, en declaraciones retomadas por Fox Sports.

Y es que según detallan medios como ESPN, que citan a la conversación que tuvieron los pilotos vía radio con los ingenieros del equipo, ‘Checo’ recibió la orden de cederle el paso a Max durante las últimas vueltas de la carrera, con la finalidad de que el piloto neerlandés rebasara a Fernando Alonso, del equipo Ferrari, pero al no lograr el cometido se le pidió que devolviera la posición al tapatío, quien tenía la oportunidad de conseguir los puntos necesarios para hacerse del segundo lugar. Sin embargo, Verstappen decidió hacer caso omiso a las indicaciones de su equipo e impidió el paso de Pérez, quien cruzó la meta en la séptima posición, mientras que Max tan solo con un lugar más arriba, es decir en el sexto lugar. “Les dije la última vez, no vuelvan a pedirme esto otra vez, ¿ok? ¿Estamos claros con eso? Di mis razones y las mantengo”, expresó Max luego de que se le cuestionara por la decisión tomada, a lo que Pérez replicó: “Gracias por eso muchachos, gracias… ¿Está mostrando quién es realmente?”.

Tras la decepcionante actuación del equipo Red Bull en Brasil, Max Verstappen rompió el silencio y justificó su actuar, dejando en claro que tiene razones muy válidas para haber actuado como lo hizo, mostrándose dispuesto a ayudar a colaborar con ‘Checo’ durante el Gran Premio de Abu Dhabi, la última parada de la F1 de este año. “Lo hablamos antes de venir aquí con el equipo, yo tengo mis razones por cosas qué han pasado. Es importante que nos sentemos a discutirlo. Tenemos que mirar hacia adelante, creo que hemos trabajado muy limpios hasta ahora, definitivamente lo ayudaré a ganar en Abu Dhabi”, comento Max en declaraciones retomadas por Fox Sports.

Las palabras de Verstappen sobre Pérez que hoy cobran relevancia

Al finalizar la temporada pasada de Fórmula 1, Max Verstappen se convirtió en campeón del mundo, una ocasión en la que el neerlandés se mostró sumamente agradecido con ‘Checo’ Pérez, reconociendo que sin su ayuda no habría sido posible sus logros. “Lo dije durante la carrera, Checo es una leyenda. Lo que él hizo por mí durante última carrera, cortar la distancia otra vez y defender como lo hizo fue increíble. Seguro que sin él yo no sería campeón mundial”, una declaración que cobra sentido luego de las duras declaraciones de ‘Checo’ Pérez.