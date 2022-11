Los detalles de la increíble boda de Vanessa Huppenkothen y Ricardo Dueñas

A pesar de que Vanessa Huppenkothen ha procurado ser muy discreta respecto a su vida privada, lo que vivió la guapa presentadora de la mano de su ahora esposo, Ricardo Dueñas, este fin de semana sin duda era digno de compartirlo con todos sus seguidores. Y es que Vanessa y Ricardo finalmente sellaron su historia de amor con una emotiva ceremonia en la que se han prometido amor eterno, teniendo como testigos a sus seres queridos y a sus amigos más cercanos, a quienes han hecho partícipes de esta ocasión tan importante.

Ha sido la misma presentadora quien ha comenzado a compartir los primeros detalles de esta idílica celebración, la cual tuvo como locación el Museo Diego Rivera-Anahuacalli, ubicado al sur de la Ciudad de México. Como era de esperarse, todo fue espectacular, pues aprovechando la belleza arquitectónica del lugar, la cual se compone principalmente de elementos hechos con piedra volcánica, todo el decorado y ambientación contrastó a la perfección con el lugar, pues los organizadores de la boda llenaron el recinto de enormes arreglos de flores blancas y velas del mismo color, complementando con algunos detalles en distintos tonos de azul y grises, como lo fueron las vajillas en las que se sirvió el banquete.

Además, Vanessa también ha retomado algunas de las publicaciones de sus invitados en las que la hemos podido ver de lo más enamorada en compañía de Ricardo, apoderándose de la pista para su primer baile como esposos, para lo cual eligieron el tema Volví a Nacer de Carlos Vives, el cual sin duda se ha convertido en un himno para la pareja, quien se dejó ver disfrutando al máximo de este momento, ante la ovación de los presentes, quienes sin duda celebraron por todo lo alto el amor de los recién casados.

Por otro lado, los novios también prepararon un increíble espectáculo de luces y fuegos pirotécnicos para todos sus invitados, el cual se complementó con una proyección de video mapping sobre la fachada principal del museo, con el cual dieron inicio a una noche llena de risas, baile y mucha diversión.

Los detalles del look nupcial de Vanessa

Aunque Vanessa Huppenkothen no ha compartido mayores detalles sobre el diseñador de su vestido, a través de las publicaciones que ha hecho en sus historias de Instagram hemos podido observar que la presentadora deportiva ha optado por un look muy relajado y natural. Pues además de optar por un elegante vestido blanco de lo más sobrio y sencillo con el que lució hermosa, la también publirrelacionista complementó su look con maquillaje muy natural y accesorios de lo más discretos, pues optó por una gargantilla de brillantes que colgaba por su cuello, así como por unos pequeños pendientes, dejando todo el protagonismo a su lujoso anillo de compromiso, el cual sin duda no pasó desapercibido para nadie. Por otro lado, la novia optó por peinar su rubia cabellera con una cola de caballo baja, de la cual caía delicadamente su velo hecho de tul blanco, dejando en claro que se puede lucir como toda una princesa, sin necesidad de grandes aspavientos.