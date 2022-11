Jennifer López y su homenaje más romántico a Ben Affleck con una exclusiva joya

Luego de su boda de tres días en Georgia y una larga temporada de viajes por distintos puntos de Europa, Jennifer Lopez regresó al set para continuar con las grabaciones de su próximo proyecto cinematográfico, entre otros compromisos laborales. Aunque está enfocada en su carrera, la actriz ha encontrado la forma de permanecer cerca de sus mellizos y su esposo Ben Affleck, quien recientemente le hizo una inesperada visita en Los Ángeles, donde ella se encuentra filmando Atlas, una película de ciencia ficción dirigida por Brad Peyton. Sin duda, los actores aprovechan cada oportunidad que se presenta para disfrutar de su matrimonio y demostrar la gran complicidad que existe entre ellos, tal como sucedió en el desfile de Ralph Lauren Spring 2023; sin embargo, en ocasiones por más que intentan no separarse, sus agendas los obligan a distanciarse por varios días, por ello la cantante decidió crear una exclusiva pieza de joyería que le recordara a su marido y que pudiera llevar siempre cerca de su corazón.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

La razón por la que JLo y Ben Affleck rompieron su compromiso hace 20 años

El arriesgado vestido que Jennifer Lopez llevó el día después de su boda

La intérprete de Jenny from the Block volvió a gritar por los cuatro vientos lo enamorada que está de Affleck rindiéndole un romántico homenaje con el look que lució en un prestigioso evento de caridad. Y es que JLo presumió un hermoso collar que tenía una llamativa placa dorada en la que se leía con letra cursiva “Jennifer and Ben”, un detalle de lo más encantador con el que dejó entrever que los kilómetros no son una barrera para su amor.

La significativa pieza pertenece a la firma Jennifer Zeunier y su valor va desde los 176 dólares (unos 3 mil 500 pesos mexicanos). No fue la única joya de su atuendo, ya que también llevó un collar tipo pavé que mostraba un elegante dije de colibrí cubierto por 172 diminutos diamantes redondos y una piedra preciosa; este segundo diseño pertenece a EF Collection, cuya fundadora dijo al medio Page Six que envió la joya como regalo a la artista, ya que deseaba verla luciendo una de sus creaciones: “Personalmente, soy una gran admiradora de JLo y supe que amaba los colibríes como yo”.

Fiel a su estilo, Lopez eligió para la privada gala un abrigo marfil de piel y un vestido blanco de escote pronunciado de la marca Halston que tiene un precio de promoción de 976 dólares (casi 20 mil pesos) en su tienda en línea, además traía puestos unos pendientes de Raven Fine Jewelers que tenían un diamante blanco y amarillo en forma de pera. El refinado peinado de la actriz, de 53 años, estuvo a cargo del estilista Andrew Fitzsimons, que ha colaborado con celebridades como Khloé Kardashian, Kris Jenner y Meghan Fox.

VER GALERÍA

La velada ameritó un cambio de look para Lopez, que derrochó más glamour con un vestido negro de Elie Saab y un abrigo del mismo color. Fue entonces que decidió guardar en el cajón el collar con el dulce guiño a Affleck y, en su lugar, llevó una gargantilla de dos hilos en los que se enlazaban pequeñas flores de diamantes, además de unos aretes a juego.

Jennifer Lopez muestra el estilo que eligió para decorar la mansión donde se casó con Ben Affleck

Por qué Jennifer Lopez cambió su apellido tras su boda con Ben Affleck

La actriz retomó su relación con el ganador del Oscar en 2021 después de una larga separación que se extendió por 20 años. Los actores no perdieron el tiempo y para abril de este año se comprometieron por segunda ocasión -la primera vez lo hicieron en noviembre del 2002-. Ahora, están felizmente casados junto a los hijos que ambos tuvieron con parejas del pasado. Uno de los detalles que llamó la atención tras sus bodas fue que Lopez aceptó cambiar legalmente su apellido por el de su esposo, un acto recurrente en Estados Unidos.

Fue en una entrevista para Vogue que JLo explicó que se trató de un sincero acto de amor: “La gente todavía me va a llamar Jennifer Lopez. Pero mi nombre legal será Sra. Affleck porque estamos unidos. Somos marido y mujer. Estoy orgullosa de eso. No creo que eso sea un problema”.

VER GALERÍA