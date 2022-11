'Me hace sentir la mamá más orgullosa', Lucero al celebrar el cumpleaños 21 de su hijo José Manuel

Para Lucero siempre ha sido prioridad su familia, por lo que incluso arriba del escenario y sin importar las circunstancias, se ha encargado de mantenerse cerca de sus hijos y hasta de su exmarido, Mijares, con quien mantiene una estrecha relación. Algo que nuevamente ha quedado demostrado con el emotivo mensaje que la cantante le ha dedicado a José Manuel, el mayor de sus hijos, quien este 12 de noviembre ha cumplido 21 años. Una ocasión en la que la cantante ha querido gritar a los cuatro vientos el gran amor que tiene por el guapo jovencito, así como lo orgullosa que está de ser su madre, pues sin duda, Jos, como suele llamarlo de cariño, le ha dado grandes lecciones de vida al haber sido el primogénito.

Con los sentimientos a flor de piel, Lucero compartió una linda fotografía en sus historias de Instagram, en la que se le puede ver cargando en brazos a José Manuel cuando era un bebé, la cual acompañó de un emotivo mensaje en el que ha expresado todo lo que siente por el guapo jovencito. “Feliz cumpleaños a este bebé que hoy es un hombre que cumple 21 y que cada día me hace sentir la mamá más orgullosa del mundo. ¡Te amo con todo el corazón, mi Jos!”, expresó emocionada la intérprete de temas como Electricidad, quien ha celebrado esta fecha tan importante por todo lo alto.

Sin duda alguna, el mensaje de Lucero para su hijo José Manuel ha emocionado a todos sus fans, pues a pesar de que ahora que sus retoños han crecido, la artista ha ido abriendo poco a poco algunos de los aspectos de su intimidad y ha dejado que tanto Lucerito como José Manuel decidan que tanto quieren estar expuestos a la vida pública, lo cierto es que Jos ha tomado el camino de la discreción, pues son pocas las veces que suele aparecer en las redes sociales en compañía de sus famosos padres, e incluso, son pocos los detalles que se conocen sobre la vida del jovencito.

Sin embargo, en ocasiones suele dejar de lado la discreción y suele sorprender a los fans de sus papás. Tal y como sucedió durante el concierto virtual que ofrecieron Lucero y Mijares en 2020, una oportunidad en la que se dejaron acompañar de sus dos hijos, quienes demostraron su gran amor por la música. “La mayoría de los que nos están viendo creo que ubican a nuestra hija Lucero Mijares, pero lo que pasa es que poca gente ubica y conoce a nuestro hijo José Manuel, nuestro primer hijo, quien es un apasionado de la música y yo creo que tiene de donde heredarlo y él se ha dedicado a amar la música desde muy niño, pero probablemente diferente a nosotros, nuestra hija ha decidido cantar y hacerlo más públicamente, pero en este día tan especial, mágica y única hemos querido invitar a participar a nuestro hijo”, expresó la intérprete conmovida al presentar a su primogénito, quien por primera vez acompañó a sus padres en el escenario.

La prioridad más grande de Lucero

Sin duda alguna, Lucero es una mujer que se ha entregado por completo a su faceta de madre. Algo de lo que habló en esta charla, en el que se encargó de dejar en claro que para ella no hay nada más importante que su familia. “Pero vamos, para mí la familia es lo más importante del mundo. A mí no me importa -y mira que yo adoro a mi público y lo respeto profundamente-, pero a mi no me importaría que me dijeran: ‘ya nunca vas a ser famosa… o tu familia o tu (fama)’… Mi familia está por encima de todo. Mis hijos son mi prioridad única. Daría mi vida por ellos”, exclamó la intérprete. “La familia es la que realmente nos llena de cimientos para seguir creciendo y evolucionando, es nuestro apoyo, nuestro pilar”, agregó.

