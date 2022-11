El accidente que sufrió Danna Paola durante el arranque de su gira

Con toda la ilusión del mundo y tras varios contratiempos que la obligaron a posponer el inicio de su gira, Danna Paola finalmente pudo reencontrarse con sus fans en un concierto que sin duda será inolvidable, pues además de marcar el arranque de su nuevo tour, que lleva por título XT4S1S, la intérprete finalmente pudo cantar lo mejor de su repertorio en un espectáculo que sin duda ha superado todas las expectativas. Y aunque Danna Paola se encuentra muy emocionada por el éxito que ha tenido, pues incluso las entradas para varios de sus conciertos se agotaron en cuestión de minutos, no todo ha salido conforme a lo esperado, pues la intérprete sufrió un pequeño accidente en el escenario durante el show que ofreció en Guadalajara, Jalisco, por lo que incluso resultó herida. Sin embargo, como toda una profesional, la intérprete sacó el trabajo adelante e incluso se tomó el incidente con muy buen humor, pues a pesar de que gran parte del show lo tuvo que dar con un vendaje en la cabeza, el ánimo y energía de Danna nunca decayó.

A través de sus redes sociales, la intérprete se dejó ver en un video de lo más animada, con una enorme sonrisa en el rostro, pero con una venda en la cabeza que le cubría gran parte de uno de sus ojos. Entre risas, Danna Paola agradeció a su público tapatío por su asistencia, al tiempo que explicaba un poco de lo que lo había pasado en pleno escenario. “Guadalajara, gracias infinitas… Es muy loco que me haya sucedido esto, ya me pusieron una venda, ya me pusieron vendas frías, pero el tamaño del chichón y del moretón es de este bulto que está aquí, pero se dio todo, XT4S1S Tour”, comentó emocionada.

Por otro lado, en videos tomados por los fans que asistieron a su recital y que se han comenzado viralizar, se puede observar a Danna Paola en pleno escenario, luego de haber hecho una pausa para atender la herida que se hizo en el ojo, explicando qué fue exactamente lo que le sucedió. “Me abrí la ceja, literal, no es broma. No sé si los de primera fila vieron. Estoy bien, se los juro”, expresó la cantante emocionada por recibir todo el apoyo de su público. “Cuando yo me hice hacia atrás, creo que me pegué con mi rodilla o algo así y se me empezó a inflamar el ojo. Dejé de ver y yo seguí”, agregó.

En otro video, se puede observar como la intérprete se despide de sus fans, luego de terminar su concierto, aprovechando la ocasión para bromear con la situación. “Guadalajara, voy a recordar esta noche toda mi puta vida. Me acaban de dar el mejor opening night de mi vida. Me voy con un chipote en el ojo pero feliz, agradecida, gracias por su energía, su amor. Lo dimos todo, gracias”, expresó emocionada.

El romántico mensaje de su novio

Como era de esperarse, Danna Paola no solo recibió el apoyo de sus fans durante el inicio de su gira, también recibió todo el respaldo de Alex Hoyer, su novio, quien a través de sus redes sociales dejó en claro lo enamorado que está de su guapa novia, así como la admiración que tiene por ella. “Estoy tan orgulloso de ti y de cómo sacaste este primer show adelante. Felicidades por el inicio de este gran tour que se que va a inspirar a muchísima gente. Te amo, te admiro como no tienes idea, eres una chingona y lo que le sigue. Gracias por permitirme ser parte de esta locura. ¡Eres increíble! Te amo”, expresó en una historia que compartió en su perfil de Instagram.