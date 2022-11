El inesperado fallecimiento de Alejandro Iriarte, hijo de Maxine Woodside

La noche de este 10 de noviembre trascendió en redes sociales la noticia del sensible fallecimiento de Alejandro Iriarte, hijo de la periodista Maxine Woodside. Dicha información fue confirmada por Ana María Alvarado, compañera de trabajo de Maxine en el programa de radio Todo para la mujer, a través de su cuenta de Tik Tok donde dio algunos detalles de su partida: “Con gran tristeza les comunico que falleció el hijo de mi querida Maxine, Alejandro Iriarte Woodside, nosotros le decíamos Nano, su mami le decía Nano. Una tristeza terrible, imaginen cómo se encuentra Maxine, la pérdida de un hijo es lo único que, uno como madre no quiere ver”, dio a conocer la periodista en redes sociales la noche de este jueves.

Gracias a la relación tan cercana que sostiene con Maxine y su familia, Ana María Alvarado compartió algunos detalles como que los Iriarte Woodside darán el último adiós a Alejandro en privado: “Me han preguntado mucho, no habrá servicios funerarios, por el momento eso es lo que ha decidido Maxine y su familia y la semana entrante habrá una misa”, informó Ana María Alvarado. Esta mañana, al inicio del programa Sale el Sol, la periodista dio más detalles del último adiós de Nano: “Queremos expresar nuestro más sentido pésame para Maxine Woodside por el sensible fallecimiento de su hijo Alejandro Iriarte Woodside a quien, de cariño, le llamábamos Nano. Esto ocurrió el día de ayer, Maxine iba terminando el programa de radio cuando le llamaron para decirle que se sentía mal su hijo”, explicó.

Ana María también fue la encargada de revelar la causa de la muerte de Alejandro Iriarte: “La familia informó que fue un infarto fulminante, van a hacer un velorio privado, esperando a los hijos de Nano, de Alejandro”, añadió Ana María. La periodista también habló del sensible fallecimiento de Nano durante su programa de Youtube, donde compartió varios detalles de la personalidad del hijo de Maxine Woodside: “Siempre muy sonriente, tiene dos hijos, uno que está en España, otro que también está fuera del país murió este día (10 de noviembre), la causa, muerte natural derivada de un infarto fulminante, descanse en paz”, comentó la periodista, quien también reveló cómo se encuentra Maxine Woodside: “Es una pena terrible por la que está atravesando. Las mamás que han perdido un hijo, sabe lo doloroso que es la partida, además sin esperarlo, porque Alejandro estaba bien, Alejandro Iriarte Woodside estaba sano”, aseguró.

La periodista hizo hincapié en que el hijo de Maxine no tenía un padecimiento previo: “No estaba enfermo de nada, simplemente estaba en su casa, lo encontraron ya sin vida. Por favor, no empiecen a especular. Creo que en estos momentos hay que respetar el dolor que una madre que ha perdido un hijo, qué dolor más grande puede haber en este mundo, no lo hay, por eso no hay nombre para cuando un padre pierde un hijo”, explicó Ana María Alvarado quien también dio a conocer que su Maxine está cobijada por el apoyo de toda su familia y de su otro hijo: “Ahí está su otro hijo Fernando Iriarte, apoyando a su madre y en medio de esta tristeza. Ella es una mujer muy fuerte, sin duda, saldrá adelante”, finalizó entre lágrimas.

Las condolencias a Maxine

La noticia provocó la reacción de varias celebridades que, a través de Instagram le enviaron sus más sentidas condolencias a la periodista: “Adorada Maxine siento profundamente la gran pena que te embarga. No hay palabras. Solo que cuentas conmigo y pido a Dios fortaleza y luz para ti. Te abrazo con el corazón. Te quiero”, le escribió Andrea Legarreta a Maxine en una de sus historias de Instagram. Por su parte, Juan José Origel, colega de Woodside, le escribió: “Mi querida Maxine que Dios te de la fuerza para soportar este dolor y esta tristeza”. Por su parte, la productora Carla Estrada, realizó un comunicado para enviar el pésame a su amiga: “Querida Maxine. Te abrazo fuerte con todo mi ser ante tu irreparable pérdida. Alejandro fue amado en esta vida y estoy segura, lo seguirá siendo, por toda la eternidad. Te acompaño en tu dolor hoy y por siempre, mi corazón está junto al tuyo. Que su alma descanse en paz”.