La emocionante visita de Andrea Meza al lugar más mágico del mundo

Sin duda alguna, el último año ha sido muy cambiante para Andrea Meza. Tras haber hecho historia al convertirse en la tercera mexicana en llegar a la corona de Miss Universo el año pasado, la mexicana retomó su vida ahora siendo toda una celebridad y convertida en una de las presentadoras de Telemundo. En pleno auge de su carrera la exreina de belleza también ha encontrado el amor al lado del influencer Ryan Antonio, quien antes de conocer a la modelo siempre fue un gran fan de ella. Hace apenas unos meses la chihuahuense celebró por todo lo alto su cumpleaños 28, rodeada de grandes amigos, familia y por supuesto de su guapo novio, quien se encargó de hacer de esta ocasión una de las más especiales para Andrea. Ahora, la modelo de la mano del influencer, han cumplido otro grande sueño de Meza al visitar por primera vez el lugar más mágico de la Tierra.

La mágica visita de Andrea y Ryan

De lo más divertidos, Andrea Meza y Ryan Antonio compartieron con sus seguidores el paso a paso de su mágica experiencia en Walt Disney World Resort en Florida. A través de sus redes sociales la exreina de belleza explicó a sus fans que es la primera vez que visita el lugar más mágico del mundo. “Aquí estoy pasándomela bien bonito con estos personajes, hello Minnie Mouse, Mickey Mouse (…) Yo celebro mi primera vez aquí en Disney World, me la pasé de maravilla y quiero compartir con ustedes mi experiencia”, dijo Andrea en el video que compartió en redes. De lo más emocionada, la Miss Universo compartió momentos inolvidables junto a su guapo novio. La mágica aventura de los enamorados comenzó al recibir las tradicionales orejas de Minnie y Mickey Mouse, después Andrea y Ryan recorrieron todo el parque sacando a su niño interior y disfrutando de cada instante al máximo. “Yo me quería subir a todas las atracciones, pero me encontré con un pequeño problema”, dijo divertida la modelo en un video que compartió en su perfil de Instagram. Resulta que Ryan le tiene un poco de miedo a los juegos mecánicos, sin embargo, Meza logró que subieran a algunas de las mejores experiencias del parque. “Ándale güero, está fácil. Se suben los niños chiquitos. Para que se le quitara el miedo me lo lleve a volar con Dumbo”, dijo bromeando la exreina de belleza.

Un verdadero acto de amor

Después, la chihuahuense retó a su novio a demostrarle su amor tal y como lo hacen los príncipes en los cuentos de Disney: “Te tengo un reto, ¿aceptas? Quiero que me demuestres tu amor, cómo en las películas de Disney, como el príncipe demuestra su fuerza y en este caso quiero que saques la espada de la piedra”. Después de varios intentos, el novio de la modelo no pudo sacar la emblemática espada, pero Andrea llegó al rescate: “Vamos a ver quién demuestra amor verdadero. Ganando, como siempre” dijo la Miss Universo al sacar la espada.

El encuentro de Andrea con su princesa favorita

A través de sus redes sociales Andrea dijo que la pasó increíble disfrutando de los personajes, la magia y los espectaculares shows por motivo de los 50 años de World Disney World, además fueron testigos del regreso de ‘Fanstamic!’, uno de los espectáculos nocturnos más mágicos del mundo. Pero sin duda alguna uno de los momentos más especiales para la mexicana fue conocer a su princesa favorita. A su llegada, la modelo fue cuestionada sobre cuál es su princesa favorita y a pesar de que dijo que le gustaban todas, explicó que su predilecta es Cenicienta, por lo que no perdió ni un segundo y fue directo a buscarla. “¡Cenicienta! ¡Hola!”, dijo de lo más contenta Andrea al ver a su personaje favorito frente al emblemático castillo de Disney.