Alex Speitzer se abre de capa con Aislinn Derbez: 'Han habido cosas que me han dolido'

La fama tocó su vida cuando apenas era un niño. Desde entonces, Alejandro Speitzer tuvo que aprender a lidiar con los asuntos inherentes al hecho de ser figura pública. Por fortuna, pudo seguir adelante y enfocarse de lleno en sus proyectos profesionales, aunque con el paso de los años el interés mediático ha crecido sobre los acontecimientos que tienen lugar en su entorno personal. Como pocas veces, el actor se sinceró al respecto durante una íntima charla con su amiga Aislinn Derbez, quien decidió invitarlo a compartir anécdotas y opiniones en su podcast, La Magia del Caos. En ese espacio, el galán de cine, teatro y televisión habló de cómo ha hecho frente a lo que se dice de él en la prensa, especialmente cuando lo que se habla y se publica está ligado a sus relaciones amorosas.

En un instante de la conversación, Aislinn fue más allá al preguntarle a Alex cómo vive la situación de los romances siendo parte del medio, sobre todo por los rumores que llegan a surgir de un instante a otro, mismos que dan por hecho versiones que carecen de toda veracidad. “Es una lucha con el ego… en el sentido de, ok, tengo que vivir con la idea de que hay muchísimas personas que van a creer que soy un asco de persona porque se crearon esta historia. Siento mucho por ellos que tengan que hacer eso, siento mucho por ellos que no puedan hacer lo que les gusta, porque no creo que exista gente que le guste hacer eso…”, dijo el actor, quien se caracteriza por ser muy hermético cuando se le cuestiona por los asuntos amorosos.

Empático con Aislinn, quien reveló que para ella suele ser difícil enfrentar las críticas y los señalamientos de terceros, Alex reveló cómo ha logrado librar esa batalla, aunque reconoce que, de alguna manera, también se ha sentido vulnerado cuando su nombre es parte de esas conversaciones. “Eres famoso, eres lo que sea, pero eres un ser humano que siente y que te pueden lastimar. Las cosas de quien vienen, partiendo de ahí yo sé lo que tomo y lo que no y para mí darle tanta atención a eso sería darles más poder… Por supuesto que han habido cosas que me han dolido, porque trato de levantarme todos los días y dar lo mejor de mí y a veces para alguien será muy bueno, para alguien no tan bueno pero de verdad estoy en ello, me estoy construyendo como hombre y estoy tratando de deconstruirme también en muchas cosas…”.

Un hombre resiliente

Sensible, Alex Speitzer también habló de los valiosos aprendizajes que le han dejado los sucesos más dolorosos en su vida, pues gracias a ello hoy está plenamente consciente del carácter con el que asume la vida. “Siento que si algo me define es que soy muy resiliente. No solamente me he sabido sobreponer sino realmente he profundizado en ello para darle la vuelta y decir: ‘Ok, eso ya pasó y qué me construye como persona. Hay cosas que duelen, eso no significa que no, a mí me encanta llorar y me encanta sacar todo eso que está ahí dentro pero trato de engancharme y de saber que es la perfecta oportunidad de poder dar un paso más allá…”, confesó.

Par ser más específico, Alex se sinceró sobre cómo su madre ha sido su inspiración para salir adelante, enteramente agradecido con ella por las lecciones que logró darle desde pequeño. “Hay muchas cosas que me han dolido en la vida, yo creo que ciertas cosas que le tocaron vivir a mi mamá, como que me encantaría poder hacer algo para que eso no hubiera pasado. Es un dolor que está ahí pero también qué (bueno) decir: ‘Qué dolor pero veo a una mujer echada para adelante, que nos dio una educación, entonces también está padre utilizar ese dolor para ver las cosas des de otro lado…”, dijo.

