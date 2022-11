Ángela Aguilar como nunca la habíamos visto en su faceta de modelo de Fenty de Rihanna

Sin duda alguna, el talento y el carisma de Ángela Aguilar la han llevado a convertirse en una de las exponentes mexicanas con mayor éxito a nivel internacional. Es por eso que no es de extrañar que con apenas 19 años sea la invitada de honor en los eventos más importantes tanto en el ámbito musical como en el de la moda. Fue hace apenas unas semanas que Rihanna liberó el trailer de la cuarta entrega del que se ha convertido en uno de los desfiles de moda más esperados del año. Y es que Savage X Fenty es más que un simple desfile, pues año con año es el espectáculo que cuenta con actuaciones musicales, bailarines y las top models de la actualidad logrando acaparar la atención de todo el mundo. Precisamente a través del trailer fue que se dio a conocer que en la entrega de este año participaría la cantante de música mexicana. A pesar de que el espectáculo fue filmado hace unas semanas, fue hoy, 9 de noviembre, que se estrenó a través de la plataforma de Prime Video.

La espectacular participación de Ángela

Hace unas semanas, la intérprete de La llorona utilizó sus redes sociales para dar a conocer que sería parte de uno de los desfiles más impactantes del momento. De lo más emocionada, Ángela compartió con sus seguidores el trailer oficial del show, invitando a todos a no perderse el streaming. “Gracias a mi familia de Fenty X Savage y a ¡Rihanna! Guarden la fecha”, dijo la mexicana en su perfil de Instagram. Y ahora, por fin ha llegado el gran día en el que a través de Prime Video podemos ver a Ángela Aguilar desfilar junto a las mejores modelos del planeta durante el Savage X Fenty Vol. 4. Al lado de la mismísima Rihanna, la cantante mexicana fue parte de la presentación de la nueva colección de la línea de ropa de la marca de la intérprete y empresaria. Durante el evento, Aguilar tuvo la oportunidad de compartir la pasarela con figuras muy reconocidas del modelaje como Cara Delevingne, Irina Shayk, Joan Smalls, Precious Lee, Taraji P. Henson y Simu Liu entre otras celebridades.

El look de Ángela

La cantante mexicana no esperó hasta el estreno del desfile para impactar a todos con su impecable sentido de estilo, pues durante la alfombra roja donde desfilaron todos los participantes del show, Ángela cautivó al lucir un body de red completo con cuello halter y un vestido cuto out. Demostrando su versatilidad, en esta ocasión la intérprete mexicana optó por un look más intenso el cual resaltó con un color de labios mucho más oscuro al que estamos acostumbrados a verle. Durante su debut como modelo, Aguilar utilizó un conjunto de tres piezas de la nueva colección de Riri. La mexicana lució espectacular con unos pantalones de color negro, un corset con satín de color negro y detalles de encaje de color morado a los costados y unos sensuales guantes largos transparentes. Para complementar el look de la nueva colección de Savage X Fenty, Ángela lució unos tacones fucsias y unos espectaculares pendiente de pedrería morada.

La importancia de la aparición de Ángela

A través de su show, Rihanna con la ayuda de diferentes celebridades de la música, el cine, la televisión, las redes sociales y el modelaje, busca lograr acabar con los estereotipos y crear una representación de diferentes tipos de cuerpos, colores de piel razas y nacionalidades. Durante la presentación de este año Ángela no solo logra debutar como modelo, sino que hace historia la convertirse en la primera mexicana en desfilar para la marca de Riri.