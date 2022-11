Como nunca antes, Jennifer Aniston habla de su dura batalla por la maternidad

Hubo un punto de la vida de Jennifer Aniston en el que se encontraba en la cúspide del éxito. Su personaje en una de las series más vistas en todo el mundo, no solo era uno de los consentidos, sino que mujeres de todos los rincones querían replicar cada uno de sus estilos, haciendo claro que Rachel era en Friends un personaje imprescindible. En medio de este éxito, el amor también le sonreía, pues se casaba con el soltero más codiciado del mundo, Brad Pitt. La pareja no podía verse más enamorada y las cosas marchaban tan bien que nadie anticiparía el final. Los rumores de separación e infidelidad llegaban de la mano de un doloroso divorcio público. Lo más duro eran las especulaciones, pues mucho se decía que uno de los puntos de quiebre había sido el rechazo de Aniston por formar una familia. Los años han pasado, la ruptura quedó tan atrás que la expareja se ha podido reencontrar en público con gran cariño y complicidad. Se acabaron las glorias de Friends, pero llegaron otras para Jennifer. Ahora, a la distancia, ha sido que la actriz ha decidido hacer referencia precisamente a un tema sumamente doloroso, su batalla con la maternidad que nunca pudo conseguir.

“Diría que al final de mis 30 y 40s pasé por cosas verdaderamente difíciles, y no hubiera pasado por eso, nunca me hubiera convertido en quien tenía que ser. Por eso es que tengo tal gratitud por esas cosas. De otra manera seguiría atrapada siendo esta persona que tenía tanto miedo, era tan nerviosa, tan insegura de quien era. Y ahora, no me importa un….”, ha dicho Jennifer durante una honesta entrevista con Allure.

Fue cuando la entrevistadora quedó expectante esperando a saber a qué se refería que Jennifer abordó el tema, “Estaba tratando de embarazarme. Era un camino retador para mí, el camino de hacer bebés”. Cuando la periodista le dijo que no tenía idea de que había pasado por eso, continuó, “Sí, nadie lo sabe. Todos esos años y años y años de especulaciones…Era verdaderamente duro. Estaba pasando por fertilización in vitro, tomando tés chinos, lo que se te ocurra. Estaba intentándolo todo. Hubiera dado lo que fuera porque alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor’. Simplemente no lo piensas. Así que aquí estoy hoy, ese barco ya zarpó”.

A pesar de lo duro que fue, Jennifer tiene una perspectiva positiva sobre esto, “No tengo ningún arrepentimiento. De hecho, me siento un poco aliviada ahora, porque ya no hay el ‘¿Podré? Tal vez, tal vez, tal vez’. Ya no tengo que pensar en eso”.

Los titulares que no se olvidan

Sin importar lo positiva que es ahora sobre ese tema, Jennifer no olvida lo duro que fue ser objeto de especulaciones en el pasado. “(Decían) que solo me importaba mi carrera. Y Dios no lo quiera que una mujer sea exitosa y no quiera tener un hijo. Y que esa era la razón por la que mi esposo me había dejado, por qué terminamos y acabó nuestro matrimonio, era porque yo no le daba un hijo. Eran mentiras absolutas. No tengo nada que ocultar a estas alturas”.

Con esa dura batalla en el retrovisor, Jennifer se encuentra pasando por una gran etapa. “Siento que estoy en mi mejor momento, mejor de lo que era en mis 20s o 30s, incluso, o a la mitad de mis 40s. Debemos dejar de decir cosas malas de nosotros mismos. Vas a tener 65 algún día y pensar, me veía increíble a los 53”. Y vaya que lo hace, posando en este artículo de forma espectacular y dando mucho de qué hablar, específicamente, con uno de los bikinis vintage de Chanel que antes le habíamos visto a Kim Kardashian.

