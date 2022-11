Danilo Carrera de su ex, Michelle Renaud: ‘Viví una relación maravillosa’

Para varios famosos pasar la página de una ruptura sentimental no es asunto sencillo. Sin embargo, Danilo Carrera tiene claro que de su anterior noviazgo con Michelle Renaud lo más valioso ha sido rescatar las gratas experiencias. Con esta manera de pensar, el galán de telenovelas asume su presente, deseando lo mejor a la guapa actriz ante la nueva oportunidad que decidió darse en el amor, ahora junto a Matías Novoa. Con toda sinceridad, el ecuatoriano opinó al respecto, dando muestra del respeto que tiene por su ex, con quien protagonizó un mediático romance que concluyó en los mejores términos, según explicaron ambos en su momento ante la incertidumbre de sus seguidores.

Inmerso en los compromisos de su nuevo proyecto profesional, -el protagónico que lleva en la telenovela El Amor Invencible, junto a Angelique Boyer-, el intérprete se ha tomado un tiempo para hablar con la prensa, no solo de sus actuales motivaciones de trabajo, sino también de algunos aspectos personales, como el hecho de que su ex ya se encuentre enamorada. Sin más preámbulo abordó el tema, expresando cómo mira todo en retrospectiva, pero sin olvidar enviar sus mejores deseos a Renaud, quien ha sido muy transparente al hablar del momento que vive. “Le deseo lo mejor, al final del día de mí no va a tener ningún resentimiento. Creo que yo disfruté muchísimo, me divertí muchísimo, canté, bailé, viajé, yo no me puedo quejar…”, dijo en entrevista con el programa televisivo El Gordo y la Flaca.

Danilo hizo énfasis en el tiempo que compartieron juntos, asegurando que atesora valiosos aprendizajes de ese momento de su vida que acaparó titulares en la prensa. Hoy, todo eso es historia pero disfruta de su presente asumiendo los cambios con la actitud más positiva. “Viví una relación maravillosa y hoy en día estoy feliz. Así que pues, incluso las cosas buenas que aprendí ahí las vas replicando, entonces yo nada más voy a estar contento y desearle lo mejor…”, expresó en otro instante de la charla en la que habló como pocas veces de ese episodio de su vida privada que suele mantener bajo estricta reserva. Mientras tanto, se encuentra motivado por los nuevos rumbos que ha emprendido, feliz de la estabilidad que ha podido consolidar.

¿Por qué terminó con Michelle?

Recordemos que en días pasados, Danilo Carrera tocó el tema de la nueva relación de Michelle Renaud, en donde incluso confesó que no conoce personalmente a Matías Novoa. Eso sí, fue muy puntual al hablar de cómo se dio su rompimiento con la guapa actriz, por quien asegura tiene un cariño muy especial. “Fue una decisión mutua, hablamos al respecto. La relación ya se había acabado, aprendimos lo que teníamos que aprender. Hoy te puedo decir que la quiero mucho, que le mando muchas bendiciones, que le deseo lo mejor y que le vaya muy bien, le mando bendiciones a los dos; a él no lo conozco pero les mando muchas bendiciones…”, contó para el programa El Gordo y la Flaca.

Fue el pasado 6 de octubre cuando Michelle Renaud y Matías Novoa destaparon su romance a través de las páginas de la revista ¡HOLA!, enteramente emocionados por gritar al mundo el sentimiento que hoy los mantiene unidos. Convertidos en la espectacular pareja del otoño, suelen compartir vistazos de su romance a través de las redes sociales, espacio en el que recientemente celebraron por todo lo alto cuatro meses de relación. “18 de octubre 2022. Hola, amor mío. Qué bellos 4 meses he pasado a tu lado. Estoy tan feliz. Cuatro meses recibiendo flores, besos y un amor constante. Amo sentirme amada y valorada. Aprendo tanto contigo. Te amo, Pew”, escribió.

