María Levy revela que estuvo a punto de llegar al altar

Tras la partida de Mariana Levy, María, la mayor de sus hijas, se refugió en el amor de su abuela, Talina Fernández, quien a pesar de atravesar por un momento sumamente duro tras la pérdida de su hija, encontró en su nieta la razón para salir adelante y para levantarse todos los días, construyendo así una linda y cercana relación que las mantiene unidas hasta la fecha. Algo de lo que sus seguidores han podido ser testigos a través de sus respectivas redes sociales y más recientemente por medio del podcast Platicando con mi abuela, en el que María y Talina comparten sus secretos más profundos y sus experiencias más entrañables con su público. Tal y como sucedió en el último capítulo de este podcast, en el que Levy se sinceró sobre la ocasión en la que casi llega al altar con uno de sus primeros novios, durante un viaje que hizo a Las Vegas, ante la sorpresa de su abuela, quien al parecer no tenía conocimiento de la casi boda de su nieta.

Con la sinceridad que suele caracterizarla, María tomó la palabra para platicarle a su famosa abuela sobre la ocasión en la que casi termina casada con su novio de aquel entonces, algo que había decidido hacer luego de que uno de sus amigos le ofreciera una fuerte cantidad de dinero a manera de apuesta. “¿Te acuerdas de aquel novio? No diré nombres. Casi me caso, no te conté la historia, ahí te va, está de Mujer... casos de la vida real, o sea, está durísima”, expresó la también hija del actor Ariel López Padilla. “Nos invitaron a Las Vegas. Yo tenía 20 años y ese (novio) y yo estábamos muy tontos, muy enamorados, muy chavitos, pero en el avión íbamos con un amigo que nos dijo: ‘les apuesto que no se casan’”, relató la guapa fotógrafa de 26 años.

María reveló que aunque no estaban 100 por ciento convencidos de casarse, pues eran aún muy jóvenes, la promesa de una buena paga por llegar al altar en Las Vegas los hizo replantearse la idea, por lo que al final aceptaron. “Obvio no (queríamos), pero este (amigo) nos ofreció una cantidad de dinero, que era mucho dinero y en esa época yo no tenía carrera, no tenía trabajo”, agregó.

La nieta de Talina incluso reveló que al llegar a La Ciudad del Pecado tramitaron un permiso para poder casarse e incluso tuvieron su despedida de solteros. “Llegamos a Las Vegas y lo que hicimos fue pagar 200 dólares para tener un permiso de registro para podernos casar, nos fuimos a celebrar a un antro, pedimos botellas, todo el rollo, gastamos una cantidad de dinero tremenda”, confesó. Sin embargo, el amigo que les había prometido pagarles por casarse a la mera hora canceló la apuesta, por lo que la boda no se llevó a cabo y la pareja quedó con una fuerte deuda por lo que gastaron en aquel bar.

¿Cuál fue la reacción de Talina?

Tras escuchar el relato de su nieta, Talina Fernández celebró el hecho de que María Levy no haya llegado al altar en aquella ocasión, pues la verdad es que aún era muy joven y aún le quedaban tantas cosas por vivir, pues además, Levy dejó entrever que aquel amor de juventud no llegó a buen término. “Qué bueno que se rajó, ese fue Diosito que dijo no, no, ahorita la jalo de los pelos porque va a cometer un error crucial”, expresó la comunicadora.

