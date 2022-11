'Es mi hermano', Horacio Pancheri al hablar de su relación con Pablo Lyle

En medio del duro momento que atraviesa Pablo Lyle, quien se encuentra a la espera de recibir su sentencia tras haber sido declarado culpable de homicidio involuntario, las muestras de apoyo de parte de algunos amigos y colegas famosos no se han hecho esperar. Uno de ellos ha sido Horacio Pancheri, quien desde hace algunos años mantiene una cercana relación con el actor de la película Mirreyes Vs Godínez, y que a lo largo del largo proceso legal que ha enfrentado Pablo no ha dejado de demostrarle su total solidaridad de forma pública. Algo de lo que habló en un reciente encuentro con la prensa, en el que el guapo argentino refrendó el gran cariño que tiene por Lyle y la forma en la que se ha acercado a la familia del actor para brindarle su ayuda.

Con la sinceridad que lo caracteriza, Horacio se refirió a la relación que ha construido con Pablo desde hace algunos años y la forma en la que se mantuvo en contacto con él durante el tiempo que el intérprete estuvo viviendo bajo arresto domiciliario, dejando en claro que, desde que Lyle comenzó su proceso legal, se ha mantenido al tanto de su caso, demostrándole siempre su apoyo. “Siempre hablé con él porque es mi amigo, es mi hermano, desde el día uno estuve con él siempre, obviamente no es fácil, ni para él ni para su familia, pero siempre apoyándolo”, expresó Pancheri visiblemente conmovido, en declaraciones retomadas por el programa Despierta América.

En ese mismo sentido, el argentino se mostró optimista respecto a la sentencia que recibirá su amigo el próximo 14 de noviembre, deseando con todo el corazón que las autoridades le den la pena mínima, y así aminorar el trago amargo para su familia y para Lyle. “Ojalá sean los menos para él y su familia”, expresó Pancheri.

Sobre la iniciativa que familiares y amigos han lanzado para recaudar fondos y poder costear los gastos que han derivado de todo el proceso legal de Pablo y para hacer frente a todo el camino que aún queda por recorrer en este caso, Horacio dejó en claro que se ha mantenido en contacto con Ana Araujo, esposa de Lyle, y que se ha mostrado dispuesto a apoyarlos. “Con su mujer estoy en contacto siempre, estamos todos apoyando a Pablo”, finalizó.

La petición de ayuda para Pablo

Buscando hacer frente a la complicada situación en la que se ha visto inmersa la familia de Pablo Lyle tras su encarcelamiento y desde que fue vinculado a proceso por la muerte de un hombre al que Pablo golpeó durante un altercado vial en 2019, los seres queridos del intérprete han lanzado un sitio web, a través del cual se comparten los detalles del trágico caso del actor, así como la complicada situación a la que se enfrenta el artista de 35 años, quien por cuestiones legales y migratorias no ha podido trabajar desde que comenzó su proceso, hace casi tres años. Por medio de esta web, también se pretende lograr reunir algunos donativos para poder solventar los gastos que han resultado del proceso legal. “Debido a su situación legal y su detención domiciliaria, Pablo no pudo viajar, ni trabajar, ni generar ningún ingreso para su familia desde 2019. El 4 de octubre de 2022, Pablo fue condenado por homicidio involuntario y se encuentra actualmente en la cárcel en espera de su sentencia. Durante todo este proceso, Pablo ha incurrido en altísimos gastos legales que siguen aumentando en este largo y arduo camino legal que tiene por delante. Los gastos legales han agotado todos los recursos económicos de la familia Lyle”, se detalla en el sitio.

