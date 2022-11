Aracely Arámbula sobre sus hijos, Miguel y Daniel: 'Ya casi soy suegra'

Lejos de los reflectores y la vida pública, Aracely Arámbula disfruta de un entorno familiar en el que prevalece la estabilidad. Orgullosa de sus hijos, Miguel y Daniel, a los que procreó de su pasado romance con Luis Miguel, también se encuentra plena por permanecer siempre a su lado siendo testigo de cada momento; desde sus logros escolares, las fiestas de cumpleaños y hasta las tardes de juegos en casa. Gracias a eso, la actriz es más consciente que nunca de lo rápido que pasa el tiempo, pues ante la llegada de sus hijos a la adolescencia, con 15 y 13 años respectivamente, ya siente que dentro de muy poco se convertirá en suegra, así lo reveló durante una reciente charla en la que habló como pocas veces de su familia.

Con el corazón en la mano, Aracely confesó que la edad de sus hijos también es algo que provoca sorpresa en otras personas, y aunque ella se mantiene muy entusiasmada por este instante en el que la maternidad alimenta sus ilusiones, también asume con madurez la inminente llegada de otras etapas. “Mis hijos tienen 15 y 13 años, me preguntan: ‘¿Cómo que tiene 15?’, ya casi 16, están bien preciosos, ya casi soy suegra. No quiero, pero ni modo…”, dijo la protagonista de la telenovela La Madrastra en entrevista con el diario mexicano Reforma. Esta, sin duda, es una de las pocas veces en que la actriz comparte detalles de su familia, pues siempre ha procurado mantener su entorno personal alejado de la atención mediática, algo que en ocasiones es difícil de conseguir.

En otro momento de la conversación, Aracely se refirió a la personalidad de su primogénito, e incluso contó si le brindaría apoyo a sus pequeños en caso de que ellos tomen la decisión de incursionar en el ambiente artístico. “El mayor es muy tranquilo, mi Migue precioso… Se sienten muy orgullosos (de lo que hago), me gusta, me lo dicen, me acompañan al set, quieren saber. Si ellos quieren dedicarse a esto, adelante…”, expresó la intérprete, quien ha logrado consolidar una carrera sobre los escenarios que le ha merecido el respeto de sus fans, pero también de Miguel y Daniel, siempre pendientes de ver a su mamá en pantalla. “Estábamos viendo una escena con Dannita (Paola). Estábamos abrazados y le digo a él algo sobre mi hija (en la teleserie) y me dice 'Mamá, ¡qué buena actriz eres!'... Es mi mayor premio, qué Óscar ni que nada…”, contó.

Por sus hijos, cuida la elección de sus proyectos

Segura de que sus decisiones profesionales tendrán alguna influencia en sus hijos, Aracely Arámbula cuida la elección de cada uno de sus proyectos, algo que la llena de tranquilidad y le permite continuar bajo la misma línea. “(Los tomo en cuenta) porque soy una persona de estructura muy familiar, quiero que ellos se sientan tranquilos, contentos, la tranquilidad de saber dónde estén, en su escuela, que se sientan bien, que no haya bullying. Quiero inculcarles el valor del respeto, el equipo, el compañerismo, elijo los proyectos que me hagan feliz a mí, que no los afecten…”, aseguró la estrella durante la plática.

En retrospectiva, Aracely se siente plena del papel que ha desempeñado como mamá, especialmente por tener la responsabilidad total de brindar amor y cuidar a Miguel y Daniel, una tarea de la que habló años atrás en un foro dedicado a las mujeres empoderadas. “La mujer es la que trae la vida, es el pilar de la familia porque en muchas ocasiones, en estos tiempos, habemos muchas madres solteras que nos encargamos de pies a cabeza de cuidar a los hijos, la educación y tenemos que educar, en mi caso que tengo a dos varones, educar a los hombres a respetar a las mujeres y que no se pierda ese gran valor…”, afirmó.

