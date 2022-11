Cinco duras revelaciones de Selena Gomez en My Mind & Me El documental ha contado en primera persona algunos de los momentos más difíciles de la joven cantante

Pocas celebridades cuentan con una legión de fanáticos más fieles que los de Selena Gomez. Verla crecer frente a las cámaras parece haber sido determinante para que haya un enorme cariño de parte del público para la cantante que ha librado duras batallas frente a las cámaras. Aunque pareciera que todo se sabe de ella por haber comenzado como una estrella infantil, la realidad es que hay una vida íntima que hasta el momento se mantenía tras puertas cerradas, pero en un despliegue de honestidad y vulnerabilidad, Selena ha querido abrir la caja de Pandora y compartir a través de un documental sus más duros momentos. Es así como llega My Mind & Me, el proyecto de Apple TV+ que ha acaparado las miradas del mundo. A sus 30 años, en él, Selena no solamente habla de los sinsabores de su carrera, sino que expone a la mirada del público su batalla contra el Lupus, enfermedad que le fue diagnosticada hace algunos años, así como la lucha constante que mantiene por la salud mental. Ante la enorme expectativa de sus fanáticos por ver este documental, ha habido algunas revelaciones que han llamado especialmente la atención y a continuación recapitulamos 5 de las más importantes.

El duro episodio de salud mental que vivió

Es importante ubicarnos en tiempo y espacio, tomando en cuenta que el inicio de este documental comienza en el 2016, cuando la cantante se encontraba en su tour Revival, el cual tuvo que cancelar por problemas de salud mental que no le permitieron continuar. Fue precisamente alrededor de esa época, que Selena tuvo uno de los quiebres más complicados. “En algún punto ella era como, ‘Ya no quiero estar viva en este momento. No quiero vivir’, y yo fue como, ‘Espera, ¿qué?’. Fue uno de esos momentos en los que la ves a los ojos y no hay nada ahí. Fue muy aterrador”, narraba su ex asistente Theresa en el documental.

Tres años después, se daba su diagnóstico de bipolaridad, el cual también es documentado en la producción. “Voy a ser honesta. No quería ir a un hospital de salud mental. No quería, pero no quería estar atrapada en mí y mi mente”, dice en una frase que parece haber titulado el documental. Una vez diagnosticada, las cosas no fueron nada sencillas, “Pensé que mi vida se había acabado. Era como, ‘Así es como va a ser para siempre’”, narra sobre uno de los episodios más difíciles de este proceso y cómo es que poco a poco trabajó en él.

Las ‘voces’ que la hacen dudar

A lo largo del documental, tanto ella como su amiga Raquelle hablan de las voces que hacen que Selena dude de ella misma y que son el preludio de los momentos más complicados cuando de salud mental se trata. “Una voz en mi cabeza que viene y dice, ‘Te equivocaste en esto. Eso está fatal. Está fatal. Oh, te viste en la pantalla -wow, eso se ve increíblemente terrible-’. Simplemente, me succiona la vida y no quiero presentarme. La presión es simplemente abrumadora”, confiesa en algún momento Selena, dejando claro por qué comienza a dudar de sí misma.

Las inseguridades en su carrera

Selena también muestra en otro momento, lo difícil que es quitarse la imagen de ‘chica Disney’, pero, sin duda, la frase más desgarradora, es cuando dice: “¿Cuándo seré suficiente por mí misma?”, al hablar sobre una canción con Justin Bieber, quien fuera su pareja de forma intermitente por varios años y de quien también habla un poco a lo largo del documental, aunque nunca lo menciona por su nombre.

Los comentarios que podrían parecer insignificantes se van sumando y dejan ver la vulnerabilidad que Selena muestra ante distintas situaciones, confesando que lo que menos le gusta en el mundo es hacer giras de prensa, algo muy común en su trabajo, “¿Sabes lo barata que me hace sentir?...Me siento como un producto”, se le escucha decir a su equipo.

El alivio ante la ruptura con Justin

A pesar de que muchos de sus fanáticos, mantuvieron por un tiempo el deseo de ver a los cantantes otra vez juntos -algo que quedó descartado ante el matrimonio de Bieber-, parece que Selena entiende que el proceso de separación con él era algo completamente necesario. “Siento como que tuve que pasar por la peor devastación posible y después simplemente olvidar todo en un abrir y cerrar de ojos, fue verdaderamente confuso. Pero solo pienso que necesitaba que pasara y que al final de cuentas fue lo mejor que me pudo haber pasado”, confiesa en algún momento.

Su frustración por no poder seguir adelante

Al hablar sobre su batalla contra el lupus y los fuertes dolores con los que despierta por la mañana cuando se encuentra en un período activo de la enfermedad, Selena parece profundizar más en otras frustraciones, “Pienso que mis pasados y mis errores, eso es lo que me lleva a la depresión. Es como si toda mi vida, desde que era una niña, he estado trabajando…lo único que quiero ser es ser mamá. No quiero ser súper famosa. Simplemente me siento estancada y solo quiero seguir adelante”.

