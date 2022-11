Más sincero que nunca, Eduardo Capetillo G. nos revela qué busca en la mujer de sus sueños

Con el ejemplo en casa de uno de los matrimonios más sólidos del medio del espectáculo, Eduardo Capetillo Gaytán ha sido testigo del amor, respeto y confianza que impera en la relación de sus padres y se siente inspirado en encontrar, en algún momento, a la mujer de su vida. Durante la sincera charla que sostuvo para la portada digital de HOLA.com México, que tuvo como escenario una de las suites más exclusivas del Sofitel Mexico City Reforma, donde posó para el reconocido fotógrafo Santiago Ruiseñor quien mostró su talento detrás del lente del iPhone 14 Pro, el actor se abrió de capa y nos habló de su lado más privado. Convencido de que la lealtad personal es la clave de la congruencia en la vida, Eduardo nos contó cuál es su actual estatus sentimental.

Con 28 años de edad, Eduardo Capetillo G. deja ver su madurez a la hora de hablar de la enseñanza más importante que le transmitieron sus padres en casa: “La lealtad, no solamente con una pareja, sino la lealtad con una familia a uno mismo, yo creo que es lo más importante, serte leal, serte fiel y no perder ese rumbo nunca, con quién estés, con lo que estés haciendo, saber que un proyecto, dinero, marcas, que traes puestas, nada te va a definir y tú necesitas ser muy leal a ti mismo, sino creo que es muy fácil perder el rumbo”. La solemnidad con la que Eduardo respondió a esta primera pregunta se desvaneció cuando lo cuestionamos si actualmente tiene novia, entre risas nerviosas, admitió: “No, no tengo novia ahorita por el momento”.

Eduardo nos confesó por qué se encuentra soltero: “Para mí es complicado a veces encontrar una mujer, no por otra cosa, sino porque tengo que admirar a la mujer con la que esté, ya un tema físico pasa a segundo plano, pero la admiración que yo le tengo que tener debe ser muy grande y creo que encontrar gente admirable hoy en día, es complicado, tanto hombres como mujeres, amistades, como en todo, entonces ahorita estoy soltero”. Cuando le preguntamos cuáles son las cualidades que le llaman la atención en una chica, explicó: “Yo tengo que admirar a mi pareja, así me diga: ‘¿Quiero ser la mejor jugadora de videojuegos del mundo?, ¡hazlo, dale!, ¿sí me explicó?, haz lo que quieras, pero ten metas, ten objetivos, eso es lo que yo busco en una mujer, porque la belleza se va, es algo muy efímero y si tú basas tu relación en eso, desde mi punto de vista, creo que estás cometiendo un error importante y lo que no se va a ir es la admiración”, dijo.

Siendo el mayor de 5 hermanos, Eduardo Capetillo nos contó que, debido a su personalidad, se ha convertido en el Capetillo que, de alguna manera, les ha ido abriendo el paso a los demás: “Siempre fui muy aventado, desde chavito, siempre hice lo que quería hacer, cómo lo quería hacer y no estoy hablando de un tema rebelde, pero era: 'Me quiero ir al caballo, quiero hacer ejercicio, las motos' y creo que eso le fue abriendo las puertas a todos los que venían detrás de mí, si ya yo lo hice y no me pasó nada, ya mis papás estaban más relajados”. Siempre unidos en espíritu, pero disfrutando de su individualidad, los Capetillo son un clan muy particular: “Somos una familia, más que unida como muégano, que todo el tiempo estamos juntos, somos muy independientes, ninguno depende del otro, pero cuando estamos juntos disfrutamos bastante el tiempo, como que cada uno tiene su vida muy independiente”.

El mensaje a su yo del pasado

En medio del gran momento profesional que está viviendo, Eduardo Capetillo G. tiene muy claro cómo ve su vida en un futuro y admite que, como sus papás, le gustaría protagonizar una historia de amor verdadero en la que la lealtad sea el hilo conductor: “No me gusta comparar, ni compararme con nadie, pero evidentemente una de mis metas es casarme y tener una familia, me encantaría”. Antes de finalizar nuestra charla con el mayor de los hijos de Biby y Eduardo, el joven se animó a echar un vistazo al pasado y enviarle, a su yo de la infancia, un importante mensaje: “Probablemente el Eduardo niño no creería lo que está pasando ahorita, pero me gustaría decirle que nunca tire la toalla que siguiera trabajando duro por lo que quiere, que la vida es muy rápida y hay que aprovecharla al 100%”, finalizó el histrión.

Locación: Sofitel Mexico City Reforma; Fotografía: Santiago Ruiseñor en iPhone 14 Pro; Video: Molvo Films; Styling: Chiara Primatesta; Moda: Adolfo Domínguez, Zegna