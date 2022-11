Eduardo Capetillo G. sobre su debut como actor: 'Fue un regalo de la vida'

Este año, el cumpleaños número 28 de Eduardo Capetillo G., primogénito de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, estuvo marcado por un evento muy especial: su debut como actor en Donde hubo fuego, una historia producida por Netflix, que también marcó el regreso de su papá a la pantalla chica, un detalle que le dio un valor muy importante al arranque de su carrera. Heredero del talento de sus papás y poseedor de una simpatía única, el actor nos mostró su lado más sincero durante la entrevista que nos concedió para la portada digital de HOLA.com México. Con la espectacular vista de una de las suites del Sofitel Mexico City Reforma, Eduardo Capetillo posó para el lente del fotógrafo Santiago Ruiseñor quien, con la cámara del iPhone 14 Pro, captó al actor dando lecciones de estilo. En esta conversación nos contó cómo llegó a sus manos este importante proyecto que le permitió ingresar a la actuación por la puerta grande.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Agradecido de poder formar parte de una producción de la talla de Donde Hubo Fuego, Eduardo nos confesó por qué este era el proyecto indicado para comenzar a escribir sus memorias como actor: “Fue un regalo de la vida, porque se juntaron muchas cosas que eran muy poco probables que se juntaran: Mi debut, el regreso de mi papá, una historia escrita por el Chascas, Argos, Netflix, todo el equipo que había detrás, todos los actores con los que me tocó trabajar y a eso súmale que el día que se estrena fue el día de mi cumpleaños. Por eso te digo que fue un regalo, algo muy bonito”. El primogénito de Biby Gaytán admitió que cuando le llegó esta oferta, él ya se encontraba trabajando en el que será su primer álbum como cantante: “Empecé con el tema de la música, es lo que más me gusta, es mi pasión y la vida me fue poniendo esto por delante, la verdad sin realmente buscarlo”, nos explicó.

Loading the player...

Una vez que tuvo esta gran oportunidad en sus manos, Eduardo se entregó a su personaje: “Lo agarré y empecé a trabajar muy fuerte en eso. Todo lo que hago, lo hago al 110%, sino no me gusta hacerlo”. Tras su debut en la pantalla chica, a través de una plataforma tan importante como lo es Netflix, Capetillo reconoce que fue muy importante la exposición que le dio este proyecto: “Siento un cambio en un sentido profesional, porque evidentemente es una de las plataforma más importantes a nivel mundial y este proyecto fue sumamente importante y profesional, entonces, por ese lado, claro que siento un cambio, pero en mi vida personal, la verdad no”. Como en cada nueva etapa de su vida, Eduardo contó con el apoyo de sus papás, de quien recibió los mejores consejos: “La constancia, la disciplina, la responsabilidad y yo creo que todo eso va en función de a dónde realmente quieres llegar. Siempre hay que estarse preparando, seguir aprendiendo y ser disciplinado en esto y en todo”.

VER GALERÍA

Al ser hijo de dos grandes personalidades como Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, el joven actor nos explicó que, más que sentir algún tipo de presión en su debut por ser hijo de los actores, se sintió muy cobijado por ellos: “No, al contrario, yo creo que más que sentir presión, me sentí al lado de dos maestros, más que ser mis papás, son personas que tengo cercanas, que llevan mucho tiempo en el medio y que, bien o mal, sí podía acercarme a ellos y decir: ‘Oye papá, ¿qué opinas de esto?, oye mamá, ¿qué opinas de esto?, entonces, más que una responsabilidad, lo sentí como un apoyo”. En ese sentido, Eduardo reconoció que nunca ha visto la fama de sus papás como una situación con la que sea difícil de lidiar: “No, porque es algo que existió desde que nací, nunca tuve una vida antes de eso, desde que yo nací ya existían en mi vida, por eso no sabría decirte una diferencia, pero no lo viví como algo diferente. Por ejemplo, veo a todos mis amigos y lo veo como algo normal, tenemos una vida igual, unos, sus papás son empresarios, otros son ganaderos, los míos son artistas, pero en realidad es lo mismo, no veo una diferencia”, puntualizó.

VER GALERÍA

La música, el proyecto de su vida

Tal como nos lo confesó, aunque está muy agradecido con su debut como actor en un proyecto tan especial como Donde Hubo Fuego, es únicamente el comienzo de su carrera en el mundo artístico, pues, su siguiente paso está detrás del micrófono con el lanzamiento de su primer material discográfico, un proyecto en el que, nos aseguró, imprimirá su personalidad y sentir en cada tema: “Estoy retomando el tema de la música, estoy escribiendo con gente que admiro mucho, como Horacio Palencia y Marcela de la Garza, todo va a ser en co-autorías, porque estoy convencido de que todo lo que yo cante tiene que venir de mí. Me gustaría que pudiera tener ese sello, esa esencia mía, poder contarle algo a la gente”, nos comentó. Eduardo nos adelantó que para su debut musical está preparando un álbum en el género de Regional Mexicano, donde planea hacerle un homenaje a sus raíces y portar el traje de charro con el respeto que siempre lo ha usado en la charrería, otra de sus grandes pasiones.

Locación: Sofitel Mexico City Reforma; Fotografía: Santiago Ruiseñor en iPhone 14 Pro; Video: Molvo Films; Styling: Chiara Primatesta; Moda: Adolfo Domínguez, Zegna