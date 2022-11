¿Qué es más fuerte, la venganza o el amor? Los protagonistas de Dangerous Liaisons nos lo revelan

Tras el éxito de series como Becoming Elizabeth y The Serpent Queen, Lionsgate+ estrena la producción de una de las historias de venganza, intriga y traición más emblemáticas de todos los tiempos, Dangerous Liaisons. A punto de llegar a la plataforma de streaming, se ha confirmado que esta historia tendrá una segunda temporada, algo que no llega como una sorpresa, al ver los capítulos que te atrapan desde el primer momento contando los complejos caminos entrelazados de una pareja que va del amor a la venganza en un abrir y cerrar de ojos. Aquella obra literaria de Pierre Chordelos de Laclos que data de 1782 y que en 1988 fuera llevada a la pantalla grande en la icónica interpretación de Glenn Close, Michelle Pfeiffer y John Malkovich, regresa en una nueva versión en la que las vidas del Vizconde Valmont y la Marquesa de Merteuil se vuelven a encontrar, en esta ocasión interpretados por Alice Englert y Nicholas Denton, con quienes en HOLA.com México tuvimos la oportunidad de conversar.

¿De qué va la historia?

Adelantada a su época, Dangerous Liaisons cuenta la historia de Camille, quien se enamora perdidamente de Pascal en plena época pre revolucionaria en París. En medio del complejo panorama histórico, pareciera que los enamorados están dispuestos a arriesgarlo todo por amor, hasta que los giros derivados de sus propias decisiones hacen que se vean involucrados en una trama de intriga y traición en la que todo se vale con tal de sobrevivir -a su modo- dentro de una sociedad llena de alianzas y estrategias.

La entrevista

Con una complicidad difícil de conseguir, los actores nos han recibido desde su cuarto de hotel para conversar sobre los personajes que capturan desde el primer momento. Más que una entrevista, parece una charla de reflexión entre Alice y Nicholas, quienes conocen la profundidad a sus personajes de Camille y Pascal, pero también la complejidad de las vidas que enfrentan. Es así, que uno completa las oraciones del otro, mientras intentan descifrar las verdades detrás del Vizconde y la Marquesa, y lo que tuvieron que hacer para llegar a conseguir lo que buscaban al principio del camino.

¿Cómo se sienten de ser parte de esta increíble producción?

Nicholas: Me encantó

Alice: A mí también me encantó, somos muy afortunados. Amé trabajar con Nicholas, amé trabajar con Charlie, tuvimos un elenco increíble y la historia está llena de tanta…deliciosa oscuridad. Tengo que decir que cuando se trata el tema del amor, se siente tan bien el poder interpretar algo que es como, súper salvaje, pero al mismo tiempo, siento que en el fondo, de hecho, está apoyando la vulnerabilidad. Es como, ‘esto no va a funcionar’, todos sabemos que no va a acabar bien para ellos.

Nicholas: Otro hermoso ángulo de lo que es una historia romántica, que vemos tan a menudo, en Wuthering Heights, y cosas así, es que de hecho, es una historia de amor con tintes increíblemente oscuros. Una relación que no se basa en el deseo en ese sentido, de hecho se basa en un sentimiento de competencia, de toxicidad y manipulación, y siento que…es un lado interesante de la historia.

Alice: También me gusta estar en un show en el que los personajes principales tienen tensión sexual, (pero) no estás preguntándote si van o no hacerlo, ¡lo hacen! Pero también hay tensión de saber si van a poder o no dejar de intentar conquistar.

Nicholas: Es muy cierto, ¿verdad? Si hay tensión sexual en el aire, a menudo demerita todo lo demás, y le resta a la historia, es como, ‘¿Van a tener sexo ahora?’, y de hecho hay mucho más.

Alice: Sí, porque puedes interpretar al personaje, todas las cosas que esperabas que se solucionaran con eso…lo tienen pero no les da lo que quieren, entonces tienes que ver todas las partes que no eran buenas, todo lo que no le quieres enseñar a alguien, y entonces se comienzan a conocer en todas las facetas en las que no querían conocerse el uno al otro. Y hay momentos en los que hay algo real ahí. Interpretarlos es como caminar sobre el hielo, nunca sabes cuándo se va a romper, nunca sabes cuándo te vas a resbalar, ¿sabes?

Al principio de la historia parece que por el amor vale la pena arriesgarlo todo, pero, conforme avanza la trama, parece que la venganza es un motivo más fuerte, ¿qué es más poderoso? ¿El amor o la venganza?

Nicholas: Estábamos hablando de esto antes, hay un dicho en español, ‘Del odio al amor, solo hay un paso’. Es un concepto interesante porque tienes el amor, pero después del amor, estás luchando por tenerlo, lo tienes, se siente bien, luchas por retenerlo, y después se va y estás luchando por olvidarlo. Son conceptos muy similares.

Alice: Pienso que la venganza es muy poderosa, pero el amor es mucho más gentil, el amor verdadero. Es como cuando la gente se siente amenazada comienza a gritar, siento que la venganza, este concepto de cuando algo te lastima, es más estruendosa, un sentimiento más histriónico, provocador, pero el amor tiene un poder que no se tiene que gritar.

Nicholas: Pero, ¿el amor es más fácil que la venganza? ¿O la venganza es más fácil que el amor?

Alice: Honestamente, nunca me he vengado, así que no lo sé. No lo quiero hacer, se ve mal. Parece que, usualmente, sale mal.

Nicholas: Hay una negatividad que viene con la venganza, y es mucho más fácil inclinarse a la ira que inclinarse al amor y respeto.

Alice: No lo sé, si fuera más fácil inclinarse al amor, tal vez viviríamos en otro planeta. No lo sé…Pienso que por eso el show se siente tan resonante todavía, porque se trata sobre esos dos temas, ¿cuál es la mejor parte?

Es interesante que cuando se escribió la historia original, la mujer es la que tenía el poder, ¿cómo lo traducen a estos tiempos?

Alice: Pienso que lo que ven en el show es a Camille en un lugar en el que no tiene nada que no sea lo que puede crear para sí misma, y pienso que eso es algo hermoso de ver, cómo hace de sus talentos un arma. Desearía que pudiera haber vivido en otra época en la que no tuviera que explotar estas cualidades que tiene. Siento que el poder que busca, es una hazaña increíble de conseguir y pienso que, al final, ese poder es un tipo de veneno. Pero, de todos modos, siento mucho respeto por ella, al tratar de hacer lo que parece imposible.

Nicholas: Es tan valiente, el luchar en contra de todo, es ir en contra de todo y seguir luchando.

Alice: Y también, estar en una posición de riesgo constantemente, tener que arriesgar más tu interior, solo para sobrevivir. No sé qué se suponía que hiciera.

Sabiendo todo lo que saben, si pudieran darle un consejo a su personaje, ¿cuál sería?

Nicholas: Aléjate. Aléjate de eso y el orgullo es algo peligroso.

Alice: Elige la amistad.

