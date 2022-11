Lorenzo Lazo de Constanza, hija de Edith González: 'Siempre seremos familia'

El tiempo en que Lorenzo Lazo estuvo casado con Edith González, extendió su cariño por la hija de esta, Constanza, a quien la actriz procreó en el pasado junto al político Santiago Creel. Desde la partida de la reconocida intérprete, la jovencita de 18 años se fue a vivir con su papá, aunque el economista sabe muy bien que ella siempre ocupará un lugar muy especial en su vida. Como pocas veces, él habló de esta situación, feliz de que todo marche muy bien entre los suyos. De hecho, también se refirió al entrañable recuerdo que conserva de su fallecida esposa, quien fue su mejor cómplice a lo largo de varios años. Para muestra, las postales en redes sociales de sus viajes por el mundo o sus caminatas por diversas alfombras rojas en distintos eventos.

Tan amable como suele ser con la prensa, Lazo comentó sobre el afecto que tiene por Constanza, un tema que suele tocar con mucha reserva, pues ante todo respeta que la joven no sea figura pública. Sin embargo, aprovechó el espacio para poner en alto la buena relación que mantienen. “Fuimos familia, somos familia y vamos a seguir siendo familia…”, dijo durante una reciente charla con los medios de comunicación, declaraciones retomadas por People en Español. Así mismo, hizo énfasis en lo que implica para él tener contar entre los suyos a la primogénita de Edith. “Tiene un lugar siempre en mi vida y en mi corazón, muy bien ganado…”, afirmó.

Aunque suele ser muy discreto sobre la convivencia con Constanza, Lazo ha hecho evidente el profundo cariño que tiene por ella, como cuando marzo de 2020, al recibir el Doctorado Honoris Causa por el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, la incluyó en su discurso, así como a su hija Lorenza. En aquella ocasión, él habló de cómo mira la situación con respecto a su familia en su faceta como papá, emotivas palabras que fueron comentadas entre los seguidores de la actriz. “Como todo padre, cada día, estoy más orgulloso de serlo y más contento de ver como cada una, Lorenza y Constanza, van avanzando en su vida…”, dijo en aquella ocasión.

El recuerdo que Lorenzo Lazo conserva de Edith González

Desde la partida de Edith González, Lorenzo Lazo se ha encargado de honrar la memoria de quien fuera su esposa. Cada uno de sus aniversarios luctuosos le dedica emotivos recuerdos en los que deja ver el incondicional cariño que mantiene intacto, mismo que ha trascendido más allá de lo terrenal. Por tal motivo, en su reciente encuentro con la prensa, habló de lo que conserva de ella. “Es una pregunta que no sabría contestar. Lo que guardo, que es invaluable, son recuerdos. Y eso no tiene precio, no tiene tiempo, no tiene dimensión. Y eso es lo que quizá más acumula uno en una relación…”, explicó el economista.

A mediados de agosto, Lorenzo también confesó lo que para él significa haber compartido una historia con Edith, la mujer que lo llenó de ilusiones desde el primer instante en que sus vidas lograron coincidir. “Fue una relación de a deveras, una relación profunda, muy comprometida y que el tiempo que duró fue muy completa…”, afirmó, declaraciones retomadas por el programa televisivo De Primera Mano. En ese espacio, además compartió cómo ha sido el tiempo desde que su esposa partió. “Han sido tres años de recomposición personal, han sido tres años de cariños y de recuerdos y de muchas satisfacciones de la gente que a lo largo de este periodo mantiene vivo su recuerdo…”, reveló amable.

