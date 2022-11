Sincera, Thalía habla sobre un trastorno que padece desde pequeña

No es fácil ser figura pública, sobre todo porque a la vista de muchos, pareciera que la vida de una estrella es casi perfecta. Con toda seguridad, Thalía está dispuesta a derribar esa idea, y qué mejor que compartiendo aspectos tan personales, como el de su lucha contra la enfermedad de Lyme o revelando, por primera vez, detalles de un trastorno que padece desde que es pequeña, el cual le hace más complicado hablar en inglés. Tan sincera como suele ser, la cantante abrió su corazón en una reciente charla, en la que dejó claro que, a pesar de esas dificultades, siempre mantiene una buena actitud frente a la vida, enfocada en su trabajo, su familia y muy orgullosa de su historia, pues además admite que no cambiaría nada de su pasado.

Thalía fue la invitada especial del programa de Karla Díaz, Pinky Promise, para su canal de YouTube, espacio en el que no solo hizo una breve retrospectiva de sus años en el espectáculo, pues también se sinceró con sus fans al hablar de aspectos poco conocidos. En un instante de la dinámica de preguntas, la diva latina fue cuestionada sobre algo que nadie supiera de ella, por lo que sin más filtros, dijo: “Soy disléxica, entonces hay veces que me cuesta tantísimo de pronto hablar el inglés, me cuesta muchísimo…”, dijo ante la guapa anfitriona, a quien puso algunos ejemplos de lo complicado que suele ser para ella expresar determinadas frases, algo que ha podido sobrellevar y que además asume con la mejor actitud.

Con la transparencia que la caracteriza, Thalía también confesó que debido a esta situación ha tenido que atravesar por momentos complicados, aunque por fortuna ha logrado salir del paso. “Me he metido en unas, por mi dislexia, que digo una cosa por otra y ya…”, explicó sin dar más detalles. La también actriz reveló que, a pesar de esta circunstancia, su faceta en la composición no se ha visto afectada, pues memorizar y escribir sus propios textos le permite tener todo bajo control, como ocurrió cuando compuso el tema titulado Arrasando. Por supuesto, la intérprete quiso dejar claro que esto no es nada que ella se imagine, pues asegura que siendo niña fue diagnosticada. “Yo sé que sí soy disléxica, de chiquilla ahí me detectaron”, afirmó.

De acuerdo con la clínica Mayo, la dislexia es un trastorno del aprendizaje que consiste en la dificultad en la lectura debido a inconvenientes para identificar los sonidos del habla y aprender a relacionarlos con las lecturas y las palabras (decodificación)”. Así mismo, se especifica que la misma no se debe a problemas intelectuales, de la audición o de la vista, aunque una detección temprana puede dar excelentes resultados en los niños que siguen determinados procedimientos para mejorar. Se trata también de un trastorno sin cura, aunque los pequeños pueden tener buen resultado en la escuela a través de ciertas tutorías.

15 años con Lyme

En otro momento de la plática, Thalía habló de su vida con la enfermedad de Lyme, una infección bacteriana que se da luego de la picadura de una garrapata. Al respecto, se sinceró sobre los fuertes dolores que ha llegado a sufrir. “Yo vi a mi marido un día a los ojos y le dije: ‘Mi amor, es el último día que me ves con vida, me voy a morir, estoy a punto de morir. Ya no puedo con el dolor, ya no puedo con los sentimientos, ya no puedo con esto que es horrible’. Fuimos a los doctores y todo esto, tardé dos años y medio en un protocolo médico bien intenso con cinco antibióticos, muy intenso y ahorita estoy como en remisión…”, reveló, haciendo evidente el incondicional apoyo del padre de sus hijos a lo largo del duro proceso.

