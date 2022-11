La familia de Tania Rincón le preparó una especial sorpresa ante su partida a Qatar

Además de ser una excelente conductora de televisión, Tania Rincón tiene un especial amor por el futbol y lo deportes, algo que ha quedado demostrado en más de una ocasión en los diferentes espacios en los que ha participado, tal y como lo es el programa República Deportiva, de Televisa Deportes, en donde la presentadora ha podido mostrar otra de sus facetas profesionales, la cual le ha dado muchas satisfacciones. De hecho, debido a su participación en este show es que Tania viajará a Qatar en los próximos días, pues será parte del equipo de Televisa que cubra el Mundial de Futbol 2022, el cual dará inicio el próximo 20 de noviembre. Es por eso que su familia decidió sorprender a Tania con una increíble fiesta de despedida en la que reunieron a sus amigos y seres queridos para desearle lo mejor en esta aventura.

De lo más emocionada, Tania compartió en su perfil de Instagram algunos detalles de la fiesta que su esposo, Daniel Pérez, le preparó para desearle lo mejor en este viaje que hará y que sin duda le dará grandes experiencias y lecciones a nivel personal y profesional. “Cachorro, gracias por esta bonita despedida te súper rifaste con esta sorpresa. Me dejaron con el corazón llenito de amor y con la pila muy cargada para Qatar. Te amo”, expresó la presentadora del programa Hoy al pie de un álbum de fotografías en el que mostró los increíbles detalles que su esposo preparó para consentirla antes de su partida a tierras mundialistas, mostrándose sumamente conmovida por ver a sus seres queridos sentirse de lo más orgullosos de sus logros.

Entre los invitados a la fiesta llamó la atención la presencia de Christian Lara y Roberto Ruíz, periodistas de TV Azteca a quienes conoció cuando formaba parte de las filas de la televisora del Ajusco, además del chef Mariano Sandoval, con quien construyó una cercana amistad desde que era parte del matutino de la misma empresa Venga la Alegría.

Entre los mensajes que sus seguidores y amigos cercanos le han enviado a Tania debajo de su publicación, ha llamado la atención los que le han escrito sus compañeros del programa Hoy. “¡Qué belleza mami! ¡Mereces todo ese amor y más! ¡Te va a ir increíble! ¡Te vamos a extrañar muchísimo!”, expresó emocionada Andrea Legarreta. Por otro lado, la productora del matutino, Andrea Rodríguez, también le deseó lo mejor en esta nueva aventura: “¡Wow que linda despedida! Son lo máximo”, escribió.

El amor que tiene por el programa Hoy

Aunque en un inicio Tania Rincón se reusaba a volver a un programa matutino, lo cierto es que la presentadora hoy se siente sumamente agradecida y afortunada de tener la oportunidad de formar parte de este gran equipo. “Estoy a punto de cumplir un año, me siento súper contenta, me siento de verdad súper privilegiada de ahora poder estar todos los días, no solamente compartiendo el cuadro -porque eso finalmente termina siendo lo de menos-, lo más emocionante es que tengo la fortuna de conocer día a día a Andrea, a Galilea, a Raúl, a Arath, que los he visto siempre y que ahora, pues estoy recibiendo clases. De verdad, ellos dan cátedra todos los días con lo que son, primero como profesionales, pero también como personas. Saben llevarse, saben tratarse, pero saben cuidarse. Eso es súper bonito, porque se cuidan dentro de cámaras, pero también fuera de cámaras y están todo el tiempo preocupados por tu familia, por lo que pasa, por lo que traes y cómo te sientes hoy. Eso la verdad, no tiene precio y no tengo con qué pagar esta oportunidad que estoy teniendo en Hoy”, compartió Tania en una entrevista exclusiva que concedió para la portada digital de ¡HOLA!