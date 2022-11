El increíble fin de semana de Lily Collins en San Miguel de Allende

Cada vez es más común que los famosos de todo el mundo elijan a México como su lugar para pasar unas vacaciones o un fin de semana, pues sin duda nuestro país lo tiene todo y para todos los gustos. Una de ellas ha sido Lily Collins, quien desde hace unos días sorprendió a sus fans mexicanos al compartir en sus redes sociales algunas increíbles postales en las que se le puede ver recorriendo las calles de San Miguel de Allende, en Guanajuato, uno de los destinos del bajío preferidos por las celebridades gracias a su hermosa arquitectura colonial y sus calles empedradas.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Según lo que ha publicado la intérprete en sus historias de Instagram, la razón de su visita a México fue para asistir a la boda de unos amigos, la cual se ha llevado a cabo este fin de semana en San Miguel de Allende. Sin embargo, Lily ha aprovechado esta visita para conocer más a fondo este increíble destino turístico y vivir algunas de las tradiciones del país, tal y como ha sido el Día de Muertos, pues en algunas de sus fotografías se ha dejado ver posando algunos altares y entre flores de cempasúchil. “Los estampados y paletas (de colores) más bonitos”, expresó la actriz al pie de un álbum de fotografías en las que se dejó ver en varios lugares emblemáticos de esta ciudad colonial.

La actriz no se encuentra sola en México, pues con ella ha venido su esposo, el guionista Charlie McDowell, quien al igual que la actriz de Emily in Paris, se ha dejado ver de lo más emocionado disfrutando al máximo de la cultura del país, pues los vimos bailando entre grandes botargas hechas de cartonería, muy tradicionales en algunas bodas de México y en ciertas regiones del país, además de que al escuchar la música del mariachi se pusieron muy felices.

Para esta ocasión tan especial, la actriz optó por un conjunto de dos piezas, el cual estaba compuesto por un saco holgado de color blanco, el cual adornó con un increíble broche dorado, complementando su look con unos pantalones negros y unos mocasines en tonos claros, demostrando que para lucir elegante no siempre se tienen que llevar zapatillas. “Mágico San Miguel”, expresó la artista de 32 años al compartir un álbum de fotografías en las que mostró los detalles de su look de invitada, posando en lugares muy especiales del lugar en el que se realizó la boda.

El mensaje de Lily para sus dos amigos

Como era de esperarse, Lily Collins no pudo evitar dedicarle un emotivo mensaje a sus dos amigos que decidieron casarse en México, mostrándose agradecida de poder haber sido parte de esta increíble celebración al puro estilo mexicano y de que le hayan permitido ser parte de un momento tan íntimo y especial para los novios. “Cada pequeño detalle fue espectacular. Cada discurso me hizo llorar. Cada momento fue memorable. No podría estar más feliz de que ambos hayan encontrado un hogar en cada uno de ustedes. Los quiero muchísimo y nunca olvidaré como este fin de semana fui testigo de cómo tus amigos y tu familia disfrutaron todos juntos”, comentó la intérprete, mientras compartía algunos vistazos de esta increíble celebración.