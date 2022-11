La profunda reflexión de Ale Capetillo al cumplir 23 años

Sin duda alguna, la vida de Ale Capetillo ha cambiado muchísimo en el último año. Y es que tras haberse instalado en Madrid de forma indefinida, la guapa influencer ha comenzado a escribir su propia historia a través de experiencias únicas e irrepetibles, de las cuales se siente sumamente agradecida, porque sin duda de todas ellas ha aprendido grandes lecciones. Es por eso que al celebrar su cumpleaños número 23 la hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo no podría estar más emocionada e ilusionada por descubrir todo lo que esta nueva vuelta al sol tiene para ella, algo de lo que habló en una profunda reflexión que compartió en sus redes sociales, en la que agradecida habló de todo lo bueno y malo que le ha dejado el último año y de todo aquello aprendido a través de las experiencias que ha vivido.

A través de su perfil de Instagram, Ale compartió un video en el que se le puede ver justo en el momento en el que pidió su deseo antes de soplarle a las velitas, muy bien acompañada de su novio Nader y sus dos perritos, quienes sin duda fueron sus mejores acompañantes en esta fecha tan especial y significativa, la cual tuvo que pasar lejos de casa y de su familia. Al pie de la publicación, la influencer escribió unas emotivas palabras, en las que expresó su sentir en esos momentos. “De mi para mis 22: Gracias por este gran año, fue uno en el que sobraron las lecciones. Pero definitivamente siempre recordaré esta edad como una en la que tuve que aprender a estar lejos de mi familia por un largo plazo, y bien que me costó, pero igual me enseñaste que todas las dificultades vienen con el beneficio de hacerte más fuerte así que igualmente las agradezco”, expresó al inicio de su mensaje.

Ale hizo un recuento de todo aquello que vivió a lo largo de su última vuelta al sol, mostrándose agradecida por cada una de las experiencias vividas y por las personas nuevas que llegaron a cambiar su vida, entre ellas Nader, quien se ha convertido en su cómplice de aventuras. “Viajamos, conocimos culturas y personas, lugares que jamás pensaste llegar a visitar y menos a esta edad, pero te llevaste sorpresas y grandes amistades. Los 22 igualmente me presentaron a personas importantes en mi vida que definitivamente marcaran un antes y un después. Gracias 22 y veamos que nos tienen los 23…”, finalizó emocionada.

Los mensajes de sus hermanos

Al ser una fecha por demás especial, las felicitaciones de parte de sus hermanos mayores no se hicieron esperar, por lo que a través de sus redes sociales enviaron todo su amor a la cumpleañera a la distancia. “Felices 23 a la mejor amiga que he tenido. Celebro tu vida cada día qué pasa y doy gracias por tenerte… Girl, eres lo más hermoso que la vida me ha regalado. Te amo, nunca dejes de brillar”, compartió Ana Pau Capetillo en una publicación en Instagram en la que compartió algunas fotografías en las que mostró algunos de los instantes más entrañables que han vivido.

Por su lado, Eduardo Capetillo Jr. también mostró el gran amor que tiene por su hermana, por lo que en su perfil de Instagram escribió: “Aliitaaa, te adoro y ¡te extraño mucho!! Felicidades por este día y ¡sigue creciendo como la gran mujer que eres! Me llena de orgullo tenerte como hermana”, compartió el joven actor emocionado, dejando en claro lo mucho que añora tener a Ale cerca.