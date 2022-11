Jennifer Lawrence, espectacular en su versión más sofisticada

Jennifer Lawrence ha retomado su carrera en Hollywood a menos de un año de debutar como mamá. Además del reciente estreno de Causeway, película en la que comparte créditos con el actor Brian Tyree Henry, tiene una larga lista de proyectos que muy pronto llegarán a las salas de cine, entre ellos están la comedia No Hard Feelings, con guión de John Phillips y Gene Stupnitsky (que también funge como director), y Mob girl, en la que se pondrá en manos del realizador italiano Paolo Sorrentino para interpretar a la mafiosa Arlyne Brickman. Mientras continúa dando rienda suelta a su talento artístico en el séptimo arte, la ganadora del premio Oscar celebra su colaboración con la casa relojera Longines, de la que se convirtió en la nueva Embajadora de la Elegancia para compartir esa audacia, sinceridad y autenticidad que le han caracterizado desde sus inicios como actriz.

Sin duda, Lawrence es una de las principales figuras del empoderamiento femenino y está comprometida con cada causa que emprende. Sus aspiraciones e ideales están enlazados con los de la marca suiza, por lo que está agradecida de poder ser parte de su equipo. “Longines se fundamenta en un legado de innovación y de calidad que se ha ganado la confianza de algunos de los mayores pioneros de la historia. Es un placer integrarme a la familia Longines y crear una colaboración para los próximos años”, señala en un comunicado de prensa.

El sentimiento de gratitud de la estrella, de 32 años, es recíproco, pues la compañía también está entusiasmada de emprender un nuevo camino a su lado, así lo expresó Mathias Breschan, presidente de Longines: “Jennifer tiene la capacidad de impregnarse de cada personaje que interpreta con realidad y autenticidad; y lejos de la pantalla esto se traduce en una elegancia tan natural como cercana. Es una inspiración para niñas y mujeres de todas las edades, y es un orgullo incluirla en la familia Longines”.

Aunque es mundialmente conocida por su trayectoria en la pantalla grande y chica, Lawrence ha traspasado fronteras para liderar proyectos en otros sectores de la sociedad. En 2018 fundó su propia productora, Excellent Cadaver, con la que puso en marcha su filme No Hard Feelings. Sin olvidar que apoya iniciativas que impulsan y buscan crear conciencia sobre la importancia de la equidad de género, sumado a su labor en la Junta de Represent.us, una organización apolítica enfocada en promover leyes contra la corrupción en Estados Unidos.

La intérprete estadounidense ha demostrado tener un estilismo chic, atrevido y único, mismo del que hace gala tanto en alfombras rojas como en sus posados para revistas. Desde su saltó a la fama con Los juegos del hambre ha brillado con looks elegantes y fáciles de estilizar que la han llevado a ser un referente de la moda actual, por ende su adhesión a la casa relojera es perfecta. “Longines ha sido durante mucho tiempo sinónimo de elegancia atemporal, que para mí podría definirse como una potencia silenciosa conjugada con estilo y confianza. Como originaria de Kentucky, siempre he vinculado a Longines con el Derby y como una encarnación de la tradición”, señaló Lawrence.

La actriz se casó en 2019 con el vendedor de arte Cooke Maroney, padre de su hijo, Cy; sin embargo, reveló que estuvo a punto de cancelar su boda luego de experimentar una ola de sentimientos encontrados sobre el matrimonio, por fortuna descubrió que en realidad estaba atravesando por un episodio de ansiedad y continuó con sus planes para llegar al altar, una decisión de la que ahora se alegra haber tomado.

“Vuelvo a casa con mi marido, con quien he formado esta maravillosa familia y me siento muy contenta de haber tomado la decisión de casarme. Estoy tan contenta de no haber enloquecido, haber cancelado la boda, haber huido y haber dicho: ‘¡Nunca me verán caer!’”, contó en una entrevista para The New York Times, “Cuando no te conoces del todo, no tienes ni idea de hacia dónde ir. Entonces conocí a mi marido y él me dijo: ‘vamos hacia ese lugar’. Y yo dije: ‘Me parece bien’, pero, ¿y si no era lo que quería? Fue confuso”.

