Ha muerto Aaron Carter a los 34 años

El mundo de la música se ha vestido de luto tras confirmarse el fallecimiento de Aaron Carter a los 34 años. Los primeros reportes detallan que el cantante, reconocido por canciones como Aaron's Patty y I Want Candy, fue hallado sin vida al interior de su casa en su bañera, sin que hasta el momento se hayan especificado las causas de su muerte. Aaron se convirtió en una de las estrellas juveniles más importantes del panorama musical a finales de la década de los 90, lanzando cuatro álbumes de estudio, el primero de ellos en 1997. Y aunque todo apuntaba a que se convertiría en toda una estrella, pues era considerado una de las promesas de la música pop y era equiparado con artistas del momento como Britney Spears, la estrella del querido artista se fue apagando poco a poco, debido a las constantes polémicas que envolvieron su vida hasta el final de sus días.

De acuerdo con TMZ, que cita a fuentes policiales, las autoridades llegaron a la casa del también hermano de Nick Carter, integrante de la boy band Backstreet Boys, luego de haber recibido un pedido de auxilio a través de una llamada al 911, en la que se alertó sobre la muerte por ahogamiento de un hombre en el domicilio de Carter, ubicado en Lancaster, California. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado de forma oficial que esta haya sido la causa de su fallecimiento, por lo que se espera que sea dada a conocer una vez que se haya completado la autopsia y el informe forense.

Aunque hasta el momento las autoridades no han compartido mayor información respecto a este lamentable suceso que ha enlutado a la familia Carter y a todos los fans de los famosos hermanos, TMZ pudo obtener una fotografía en la que se observar la casa del interprete rodeado de patrullas, además de que la zona ha sido acordonada, por lo que se espera que los primeros informes sean compartidos en las próximas horas.

Si bien, Aaron tuvo una vida un tanto complicada, especialmente durante los últimos años, debido a sus problemas de salud mental y a sus adicciones, las cuales admitió en repetidas ocasiones de forma pública, el cantante estaba empeñado en rehabilitarse. De hecho, en septiembre de este año, Carter reveló que se encontraba en medio de un programa ‘abstinencia y trabajo’ en el que estaba recibiendo ayuda enfocada a retomar su vida lejos de las sustancias nocivas y aprendiendo a ser un mejor padre, pues su principal motivación era el poder recuperar la custodia de su hijo Prince, de 11 meses, a quien tuvo con exprometida Melanie Martin. “Hago terapia de grupo, clases sobre paternidad, cursos contra la violencia doméstica, estoy certificado en primeros auxilios y haciendo muchas cosas diferentes a la vez", comentó el cantante en una videollamada con The Sun.

En esa ocasión, el joven artista compartió que su hijo se encontraba bajo la custodia de la madre de Melanie, por orden judicial, hasta que lograran superar los problemas de violencia doméstica y consumo de drogas que tenían como pareja. Algo en lo que estaba enfocado por completo. "No hay razón para ocultar una adicción. Es mi quinta vez en rehabilitación y me estoy centrando principalmente en mi cuidado posterior. No he tenido recaídas ni nada por el estilo, es solo que hay factores desencadenantes que son importantes en este momento para mí y quiero recuperar a mi hijo", concluyó.

La relación con Nick Carter

a relación de Aaron y Nick siempre fue cercana e incluso ambos crecieron de la mano como artistas, pues durante los inicios de la carrera de Aaron, a finales de los 90 y principios de los 2000, acompañó a los Backstreet boys en varias de sus giras, fungiendo como telonero. Sin embargo, debido a sus problemas de adicciones su relación se vio desgastada a tal punto que en 2019, Nick solicitó una orden de alejamiento contra su hermano menor, alegando que había amenazado con matar a su "esposa embarazada y a su futuro hijo". Cabe destacar, que hasta el momento ni el integrante de la boy band ni ningún otro miembro de la familia Carter se ha pronunciado sobre la muerte del joven artista.

