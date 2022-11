Alex Fernández celebra su cumpleaños 29, el primero convertido en papá

Sin duda alguna, el último año ha sido de lo más especial y determinante para Alex Fernández, quien además de haberse convertido en padre por primera vez, logró consolidar su carrera de cantante acompañando a su padre, Alejandro Fernández, en algunas fechas de su gira Hecho en México y presentándose en solitario en varios escenarios y festivales importantes del mundo. Tal y como sucedió el pasado 4 de noviembre, cuando el joven artista presentó su propio espectáculo en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México. Un concierto que sin duda fue doblemente especial para el intérprete, pues además sirvió como celebración de su cumpleaños número 29. Es por eso que el intérprete ha celebrado esta fecha por todo lo alto, haciendo lo que más le apasiona y dejándose consentir por el cariño de sus seres queridos, quienes además de haberle demostrado su cariño a través de redes sociales, se hicieron presentes en el recital que Alex ofreció en la capital mexicana.

Una de las primeras en demostrarle todo su amor al mayor de los hermanos Fernández fue su esposa Alexia Hernández, quien a través de su perfil de Instagram compartió un álbum de fotografías en las que mostró algunos de los instantes más especiales vividos al lado de él, así como de su nueva faceta de padre. Al pie de la publicación, Alexia le dedicó unas lindas palabras al padre de su hija en las que refrendó el gran amor que tiene por él. “¡Feliz cumpleaños, Charro! ¡Te amamos!”, expresó de lo más emocionada.

Por su lado, el ‘Potrillo’ también se mostró conmovido ante esta fecha tan especial, por lo que a través de sus redes sociales le dedicó unas lindas palabras a su retoño. “Feliz cumpleaños, enano. Nunca dejes de volar y de cumplir todos tus sueños. ¡Te amo!”, expresó Alejandro en su perfil de Instagram, donde además compartió un lindo video en el que mostró algunos instantes de lo más entrañables que ha vivido al lado de su hijo, desde que era un niño, hasta ahora que se ha convertido en todo un hombre de familia.

Como era de esperarse, sus hermanas Camila y América Fernández no quisieron quedarse atrás, por lo que a través de sus historias de Instagram le dedicaron a su hermano mayor los mensajes más especiales. “Birthday Boy… Te amo, Alex”, escribió América sobre una fotografía en la que aparece junto al cumpleañero, tomada hace algunos ayeres, pues en ella se les puede ver prácticamente siendo unos bebés. Por su lado, Camila compartió un lindo video que capturó durante el concierto que Alex ofreció en la Ciudad de México recientemente, junto al cual escribió: “¡Feliz cumple, Alex! Te amamos mucho. Felicidades por todo, estoy orgullosa de ti”, finalizó.

La especial sorpresa de América Guinart para su hijo

No había mamá más orgullosa de su hijo en estos momentos que América Guinart, quien sin duda se encuentra viviendo un momento de mucha plenitud, estrenándose como abuela con la llegada de sus dos nietas, Cayetana, hija de Camila, y Mía, hija de Alex, y feliz de ver a sus hijos realizados. Es por eso que durante el concierto que ofreció Alex Fernández en el Teatro Metropolitan, no dudó en subir al escenario, tomar el micrófono y cantarle las mañanitas a su hijo al ritmo del mariachi y muy bien acompañada de las integrantes del grupo Pandora, quienes acompañaron al joven charro en un momento de su concierto. Un instante que sin duda emocionó a todos los presentes y el cual selló a través de un lindo mensaje que compartió en sus redes sociales. “Me convertiste en mamá por primera vez y ahora ni yo me la creo al verte convertido a ti en papá ¡por primera vez también! ¡Y qué gran papá! ¡Te amo, hijo feliz cumpleaños! Que Dios te de muchos años más de vida, salud, trabajo y ¡todo lo que te haga feliz! ¡Te amo con todo mi ser!”, expresó.