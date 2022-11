Gabriel Soto de Irina Baeva: 'Nos hemos visto poco'

Como lo prometió, Gabriel Soto le dio a Irina Baeva una grata sorpresa en su regreso a México. El actor celebró a su prometida por su cumpleaños número 30, el cual no pudieron festejar anteriormente, pues ella se encontraba de trabajo en el extranjero. Debido a lo distanciados que se mantuvieron a raíz de sus compromisos profesionales, los rumores de un rompimiento surgieron entre quienes siguen de cerca los pasos de la pareja, aunque han sido ellos mismos los encargados de desmentir tales dichos, poniendo en alto el cariño que se tienen. El galán de telenovelas explicó lo que pasó semanas atrás, asegurando que todo marcha muy bien entre los dos y que incluso su soñada boda sigue en pie.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Abierto como siempre a abordar aspectos de su vida privada, Gabriel expresó su sentir al sorprender a Irina con el romántico detalle de cumpleaños, el cual ella presumió con algunas fotografías a través de sus redes sociales. “Fue su cumpleaños número 30, y a parte tenía más de un mes de no verla porque ella estuvo en Qatar trabajando en el Mundial, en las cápsulas que se van a presentar durante el Mundial. Sabía que era algo muy especial para ella y quería tener ese detalle…”, explicó el intérprete durante una entrevista concedida al programa televisivo Despierta América, en el que se mostró tranquilo y a su vez feliz por los constantes proyectos en los que ahora se ocupan.

Al ser cuestionado sobre si continúan sus planes de boda con Irina, respondió con seguridad, descartando que su actividad en redes sociales sea indicio de lo que pueda estar ocurriendo en su romance con la actriz. “Sí, pues es que ha habido muchas especulaciones pero como hemos dicho siempre, si no subimos cosas en redes sociales no quiere decir que no estamos juntos…”, afirmó el actor. “Cuando nos vemos no nos interesa estar subiendo cosas en redes sociales, entonces como digo, Instagram vemos, realidades no sabemos…”, agregó en otro momento de la plática, echando por tierra todas esas versiones que dan por hecho un rompimiento entre los dos.

VER GALERÍA

Si bien el amor prevalece, Gabriel reconoce que debido a sus respectivas agendas de trabajo han estado distanciados, pues mientras Irina se ocupaba de sus compromisos en el extranjero, él ha tenido que atender puntual las grabaciones de la telenovela en la que participa. “Y también nos hemos visto poco, eso ya ha sido una realidad, por qué, porque ella se fue a Rusia, luego se fue a Nueva York a estudiar actuación, luego se fue a Qatar y han sido tres o cuatro meses en donde yo también he estado inundado en mis grabaciones…”, dijo el intérprete en su charla con el matutino de Univision.

La reacción de Irina a la sorpresa de Gabriel

Tan atenta como siempre a compartir con sus fans cada detalle especial, Irina Baeva reveló fotografías del festejo que le hizo Gabriel Soto en casa. El galán decoró la habitación con algunos globos y una leyenda de feliz cumpleaños, a lo que ella reaccionó muy emocionada, poniendo en alto el enorme cariño que tiene por Gabriel. “¡Feliz cumpleaños Irina!: “Por cierto. No les conté en estos días, porque el jet lag, mis mil maletas, pendientes, etc, no me lo permitieron, pero llegué a la casa y lo que me esperaba. “@Gabrielsoto, la más afortunada de tenerte a mi lado mi amor”, dijo la intérprete quien en días pasados celebró en Qatar y la ciudad de Nueva York su llegada a los 30, una fecha muy especial en la que confesó sentirse afortunada de las grandes satisfacciones que la vida le ha dado.

VER GALERÍA