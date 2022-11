‘Fue lo mejor que me pudo haber pasado’, Selena Gomez de su ruptura con Justin Bieber

Entre las historias de amor más complicadas en el mundo del espectáculo llama la atención que la de Selena Gomez y Justin Bieber se dio cuando eran muy jóvenes. Con exitosas carreras a pesar de su corta edad, sus caminos se cruzaron en una serie de idas y venidas, en las que de forma intermitente daban mucho de qué hablar con su relación. No fue sino hasta un momento en el que en una de esas separaciones que, Justin decidió casarse con Hailey Bieber, que la historia tuvo su punto final. A pesar de que los fanáticos de ambas estrellas han querido aferrarse al pasado, parece que Selena ha dado carpetazo al asunto, y en una amplia muestra de vulnerabilidad, ha querido hablar sobre el tema en su documental My Mind & Me, en el que visiblemeblemente conmovida, explica que esa ruptura fue lo mejor que le pudo haber pasado.

“Siento como que tuve que pasar por la peor devastación posible y después simplemente olvidar todo en un abrir y cerrar de ojos, fue verdaderamente confuso. Pero solo pienso que necesitaba que pasara y que al final de cuentas fue lo mejor que me pudo haber pasado”, dice en el documental de Apple+ una conmovida Selena.

“Todo se sentía tan público. Me sentía perseguida por una relación del pasado que nadie quería dejar ir. Después simplemente la dejé atrás y ya no me daba miedo”, explicó, haciendo referencia a que esta ruptura sirvió de inspiración para su canción Lose You to Love Me. Gomez confiesa que le tomó solamente 45 minutos el escribir esta canción, “Es acerca de más que un amor perdido. Es sobre cómo aprendí a elegirme, a elegir la vida, pero también esperar que la gente encuentre la gracia y la paz en eso, también. La canción es acerca de saber que perdiste cada parte de quién eras, solamente para redescubrirte nuevamente”.

Una historia de amor complicada

A pesar de que Selena y Justin eran muy jóvenes cuando comenzaron a escribir su historia de amor, su relación intermitente fue por demás complicada. No fue sino hasta el 2018, cuando decidieron poner punto final a su romance y solamente unos meses después, esto quedaba más que claro cuando Bieber llegó al altar con Hailey Baldwin.

Ha sido precisamente la modelo, quien después de años de guardar silencio con respecto a lo que se ha dicho de ella con el paso de los años, ha querido dar a conocer su postura. De forma discreta y apenas haciendo referencia al tema, cuando se le preguntó en el podcast Call Her Daddy directamente si había comenzado su historia con Justin mientras él estaba con alguien más, lo negó rotundamente. “Cuando él y yo comenzamos a salir, vamos a decirlo de esta forma: Cuando él y yo comenzamos a vernos o cualquier cosa similar, él nunca estuvo en una relación, nunca, en ningún punto. No es mi personalidad arruinar la relación de otra persona. Nunca haría algo así, fui criada mejor que eso. No estoy interesada en hacer eso y nunca lo estuve”, aseguró. La modelo afirmó que, al inicio, su relación con Justin fue intermitente: “Creo que hay situaciones en las que puedes tener idas y venidas con alguien. Pero incluso esa no era la situación, puedo decir con seguridad que nunca estuve con él mientras estaba en una relación con alguien, eso es todo”.

Para recalcar esta situación, después de que Selena pidiera a sus fanáticos que dejaran de acosar a Hailey, la cantante y la modelo posaron juntas al coincidir en un evento, dando muestra de su madurez y dando carpetazo a los desencuentros de los que las hacían protagonistas aunque se encontraban ellas se mantenían alejadas de la polémica.

