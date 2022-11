Geraldine Bazán: 'Hay una vida después de un divorcio'

A poco de que se cumplan cinco años desde que Geraldine Bazán confirmara su separación de Gabriel Soto, la actriz hace una reflexión de lo que implica, para muchas mujeres, concluir una relación sentimental, sobre todo cuando en una pareja existen hijos de por medio. Sensible, abrió su corazón al respecto, cuando en su charla con la prensa algunos reporteros tocaron el tema de la reciente ruptura de Shakira y Piqué, por lo que la intérprete no dudó en solidarisarse con la cantante, a quien le tiene gran admiración no solo como artista, sino también por su faceta de mamá, según explicó.

Con toda transparencia, Geraldine abordó la situación desde su propia experiencia, un asunto por el que no fue fácil transitar pero que por fortuna le dejó valiosos aprendizajes, según ha reconocido en ocasiones anteriores. “Definitivamente pues siempre una separación es difícil, es dolorosa cuando hay niños, es complicado…”, dijo a los medios de comunicación durante su paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, declaraciones retomadas por el programa televisivo De Primera Mano. Por supuesto, la actriz hizo énfasis en la importancia de asumir el proceso con toda paciencia, pues ante panoramas como ese siempre existe la esperanza de salir adelante. “Pero siempre lo he dicho; hay una vida después de un divorcio, después de una separación, pero se necesita tiempo…”, dijo.

Al hablar puntualmente del caso de Shakira, la protagonista de melodramas como Corona de Lágrimas destacó lo duro que puede ser para cualquier mujer transitar por un episodio como ese, aunque destacó que la situación cobra mayor dificultad cuando se es figura pública, tal cual es su caso y el de la intérprete colombiana. “Yo también lo viví, lo está viviendo ahorita Shakira y lo han vivido muchas mujeres alrededor del mundo que se dediquen a los medios. Claro que es difícil. Es una mujer que siempre he admirado y que es un ejemplo de mucho; es una mujer talentosa, es trabajadora, es una buena mamá. Definitivamente, nos pasa lo mismo que a cualquier mujer, ama de casa, doctora o veterinaria, pero estar en el ojo público es complicado…”, aseguró.

La vida después de su rompimiento

Mientras el interés mediático creció en torno a Geraldine Bazán tras anunciar su separación de Gabriel Soto, la actriz se mantuvo firme y tomó la decisión de no bajar la guardia, tratando de ser siempre muy reservada con la finalidad de proteger la integridad de sus hijas. Con los años, la actriz se ha abierto más a compartir su propio proceso, orgullosa de las valiosas lecciones que le dejó esa ruptura. “Lo que he aprendió es eso, todos los días hay una nueva posibilidad de vida y hay una nueva posibilidad de vivir nuevas cosas…”, confesó en 2019 durante una charla concedida a las cámaras del programa Hoy.

Por supuesto, el principal motor de Geraldine para seguir con paso firme son sus hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda, a quienes procreó durante su relación con Soto. Por ellas, mantiene latente ese ímpetu, feliz de poder brindarles estabilidad y un entorno de armonía, mismo que ha logrado gracias al trabajo en conjunto con su exesposo. Lo cierto es que además desea que sus pequeñas puedan realizarse de manera extraordinaria, por lo que pone todo el empeño para que en un futuro eso sea posible. “Qué mayor motivación podemos tener las mujeres que nuestros hijos, definitivamente yo como mujer lo que quiero es que mis hijas sean mucho mejores que yo, que sean mucho más conscientes…”, explicó la actriz, quien hoy en día se mantiene enfocada en sus proyectos profesionales, aunque muy pendiente de su faceta como mamá.

