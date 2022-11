Con fotos inéditas de la llegada de Apolo, Mau Montaner celebra el cumpleaños de su esposa

Por primera ocasión, Sara Escobar, esposa de Mau Montaner, celebra su cumpleaños con su hijo Apolo en brazos. Este 2 de noviembre, la colombiana festejó sus 32 años cobijada por el amor de su familia y de su esposo quien utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle una cariñosa felicitación que acompañó de imágenes inéditas del día en que llegó al mundo su primogénito. Además del gesto de Mau, Sara recibió los buenos deseos en redes sociales de su suegro, Ricardo Montaner y de su cuñada, Evaluna quien, como ella, debutó como mamá este año, una situación que las ha unido. Fue el pasado 4 octubre cuando Sara y Mau compartieron la noticia del nacimiento de Apolo quien, sin duda, se convirtió en el mejor regalo de la colombiana en este cumpleaños.

A sólo unos días del estreno de Los Montaner, el reality show donde la familia se abrirá de capa, Mau Montaner se adelantó y compartió con sus seguidores imágenes de las horas previas a la llegada de su hijo Apolo al mundo, donde de manera muy transparente, deja ver el amoroso proceso que vivió al lado de Sara a quien le escribió: “Hoy cumplió años la mujer de mi vida. La madre de Apolo. La más hermosa. Este último mes se me ha triplicado el amor que siento por ella. Lo que ella hizo y hace yo jamás hubiese podido hacerlo. La tipa más fuerte e increíble del planeta. La admiro tanto y no puedo creer que Dios me premió a mí y a mi hijo con ella”, se lee en la primera parte del mensaje con el que Mau celebró los 32 años de su mujer.

Sincero, Mau confesó que la selección de las imágenes que acompañan su felicitación, fueron elegidas con el corazón, siendo un especial recuerdo del día en que conoció la fortaleza de Sara: “Te amamos amor. Estas fotos me dan mucho llanto, esos días en la clínica esperando a nuestro hijo me hicieron darme cuenta un tanto más de lo afortunado que soy. Eres mi superhéroe. ¡Feliz cumple!”, se lee en el feed del cantante. Emocionada por ver un poco de la valentía con la que Sara recibió a su bebé, Evaluna, le escribió haciendo referencia la portada del álbum en donde se ve a Mau acompañando a su esposa en una de las contracciones: “Esa primera foto me mata. Crudo, profundo, puro amor de mamá y papá. Muy orgulloso de ustedes dos”.

Además de la cariñosa felicitación de su esposo, la cumpleañera también recibió los buenos deseos de Ricardo Montaner quien, como a todas las parejas de sus herederos, le tiene un gran cariño: “Te amo hija hermosa ¡Feliz cumple! Tu primero con mi amado Apolo”, escribió el intérprete en una de sus historias que más tarde también publicó Sara en su perfil: “Mi suegrito bello”, fue la frase con la que acompañó esta instantánea. Por otra parte, Evaluna Montaner, su cuñada, también compartió en su cuenta una tierna imagen de Sara cargando a Apolo que acompañó de la leyenda: “Happy Birthday mamá. Te amo”. Como el resto del clan, Sara también participa en el reality familiar donde mostrará un poco de su divertida personalidad.

Apolo, su mejor regalo de cumpleaños

De las imágenes que utilizó Mau Montaner para celebrar los 32 años de Sara destaca una que eligió como la última en la que aparece cargando al pequeño Apolo. Fue Stefanía Roitman, esposa de Ricky Montaner, quien compartió una foto de cómo celebró la familia a la cumpleañera quien sopló las velitas de su pastel en la comodidad de su hogar cobijada por el clan y con un letrero con la frase: “Casa de Apolo”, como telón de fondo. “Te amo por siempre. ¡Feliz vida hermanita! Tu primer cumple de mamá, estoy tan orgullosa de vos, aquí para ti forever”, escribió la argentina en una de sus historias donde vemos a Sara muy emocionada por celebrar su primer cumpleaños como mamá.