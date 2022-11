Ana Araujo, esposa de Pablo Lyle, reaparece y busca devolver la sonrisa a sus hijos

La incertidumbre prevalece sobre la condena que recibirá Pablo Lyle, quien fue declarado culpable por homicidio involuntario en la ciudad de Miami, tras el altercado vial en el que se involucró tres años atrás. Mientras tanto, sus seres queridos le brindan apoyo incondicional, entre ellos su esposa, Ana Araujo, quien el día del veredicto se despidió de él con un beso, antes de que el actor fuera puesto a disposición de las autoridades. A lo largo de este tiempo, la emprendedora se ha enfrentado a una situación compleja, según reveló en una pasada entrevista, aunque nada le ha impedido seguir adelante, pues lo más importante en estos momentos es brindar estabilidad a sus hijos. Con esta manera de pensar, asume el presente y hace todo por devolverles la sonrisa a los niños, tal cual lo dejó ver recientemente al reaparecer en público.

A través de sus redes sociales, Ana dio a conocer parte de la convivencia que tuvo con sus hijos, Aranza y Mauro, este último procreado durante su relación con Lyle. Sonrientes, los niños acudieron a un partido de beisbol en la ciudad de Mazatlán, en la que actualmente radican. En una historia de Instagram, la emprendedora y sus pequeños se mostraron felices, sonriendo frente a la cámara con la finalidad de preservar este grato recuerdo. “Gracias @venadosbaseball por la experiencia de ayer”, escribió Araujo sobre la foto, una publicación que cobra relevancia debido al contexto por el que atraviesa su familia en estos instantes. Por supuesto, ella se mantiene firme y dispuesta a continuar, gracias al ímpetu y a la dedicación que pone en su día a día.

Orgullosa, Ana reveló otra fotografía que fue publicada desde la cuenta oficial de los Venados de Mazatlán, uno de los equipos de beisbol más importantes en México. En la postal, aparecen ella, sus hijos y otros niños posando sobre el campo de juego del estadio, imagen a la que agregó un corazón. Por supuesto, Araujo también aprovechó la llegada del Día de Muertos y la celebración del Halloween, presumiendo en su cuenta de Instagram el maquillaje de calavera con el que recibió esta festividad. En su posteo, también agradeció al salón de belleza que se encargó de transformarla. De esta manera, la esposa de Lyle hacer frente a la realidad, a tan solo poco tiempo de que se conozca la sentencia del padre de su hijo.

El mensaje de Ana Araujo

Desde el día en que se dio lectura al veredicto, Ana Araujo se había mantenido alejada de las redes, aunque en días pasados volvió para compartir un mensaje optimista con el que evidenció la actitud tan positiva con la que mira su presente. En la fotografía se observa la estancia de una casa decorada con algunas plantas, una escena que la inspiró para manifestar su sentir de una manera particular; agregando a la postal un mantra hindú y una breve frase que expone el principal objetivo que persigue en este instante de su vida. “Invocando el amor universal”, escribió en la historia de Instagram, la cual se viralizó en cuestión de minutos.

Para Ana, no ha sido sencillo enfrentar la circunstancia desde que Pablo fue detenido en Estados Unidos. Sin embargo, nada la detuvo para seguir adelante, pues lo más importante es brindar estabilidad a sus hijos. “Yo estoy viviendo una situación que muchas mujeres viven en el mundo, en el país. Te quedas como cabeza de familia, entonces no queda de otra más que chambearle. Me he abierto las puertas y la gente me ha ayudado mucho a trabajar en diferentes cosas…”, contó durante su asistencia a un evento público meses atrás, declaraciones retomadas por el programa televisivo Ventaneando.

