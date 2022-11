Selena Gomez reacciona al revuelo que causaron sus fotos con Hailey Bieber

Hace unas semanas, las redes sociales se paralizaron luego de que se hicieran virales unas fotografías en las que aparecían posando de lo más cariñosas Selena Gomez y Hailey Bieber, las cuales fueron tomadas durante una reciente gala en el Museo de la Academia en Hollywood. Y es que por años, se había especulado sobre una supuesta rivalidad entre ambas celebridades, la cual supuestamente habría surgido luego de que Selena terminara con Justin Bieber y la modelo comenzara una relación con el cantante casi de inmediato, llegando a ser señalada Hailey como la causante del truene entre ambos artistas. Sin embargo, con la aparición de estas icónicas fotos han querido dejar atrás toda la polémica en la que se han visto envueltas, mostrando que entre ellas no existe que más complicidad femenina y mucho respeto. De hecho, en una reciente entrevista, Selena se refirió a estas fotografías por primera vez, aprovechando la ocasión para restarle importancia a su encuentro con la ahora esposa de su exnovio, demostrando así que todo lo que se ha dicho en torno a ellas siempre fueron meros rumores y que su encuentro fue de lo más casual.

Fue durante una charla que sostuvo con la revista Vulture que Selena no pudo evitar los cuestionamientos sobre las fotografías que causaron revuelo y en las que se le podía ver abrazando y conviviendo de lo más amable con Hailey Bieber. Una oportunidad que la cantante aprovechó para fijar una postura respecto a todo el alboroto que se hizo en torno a las postales, restándole importancia al asunto y evitando así reavivar toda polémica en torno a esta situación en la que se ha visto envuelta a lo largo de varios años. “No puedo esperar para escucharlo. Sé que se acabó el tiempo, pero también quería preguntar: esa foto reciente publicada de ti y Hailey Bieber se sintió como un círculo completo. ¿Cuál fue la historia detrás de esto? Pensé que era poderoso de su parte decir públicamente: ‘Seguimos adelante’”, fue la pregunta que le hizo el entrevistador a la cantante, a lo que ella comentó: “Gracias. Aunque no fue gran cosa. De hecho, no tiene importancia”, expresó la intérprete de Lose you to Love Me, dando vuelta a la página de forma definitiva a este tema.

Y es que desde que Hailey comenzó su relación con Justin, ha sido blanco de señalamientos infundados, pues siempre se le ha señalado de haber sido la manzana de la discordia entre Selena y Bieber, quienes mantuvieron una relación intermitente por varios años. Algo de lo que modelo habló durante una entrevista al podcast Call Her Daddy, en el que por primera vez se refirió a los rumores en los que se ha visto envuelta.

En aquella ocasión, la modelo habló de cómo algunos fans de la cantante se habían tomado tan en serio esos rumores, que incluso en redes sociales han llegado a atacarla. “Mucho del odio continuado viene del lema de ‘Oh, le robaste a Justin’. Y supongo que eso simplemente viene del hecho de que desearían que hubiera terminado con otra persona. Y no pasa nada. Puedes desearlo todo lo que quieras pero simplemente no es el caso”, expresó en aquel entonces Hailey, quien además se encargó de dejar en claro que cuando comenzó su relación con el Justin, él ya no estaba en una relación.

Selena rompe el silencio

Por su parte, días después, Selena también habló del odio en redes sociales y de la guerra de fans que en ocasiones termina en ataques hacia los propios artistas, sin hacer referencia de forma específica a las declaraciones de Hailey, pero pidiendo a sus fans un alto a cualquier tipo de acto que genere odio, algo de lo que ella busca hacer consciencia a través de todos sus proyectos. "No es justo, porque nunca se debe hablar a alguien de la manera que he visto", expresó la intérprete en un live que realizó en sus redes sociales. "Si apoyas a Rare (su línea de maquillaje), debes saber que también estás representando lo que significa, y eso es: las palabras importan, verdaderamente importan”, agregó, invitando a sus fans a parar el odio y a compartir palabras amables para todos.