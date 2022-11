El mensaje de Ana Araujo, esposa de Pablo Lyle

La circunstancia legal de Pablo Lyle está por definirse. En próximos días el actor acudirá a la corte en la ciudad de Miami, como parte del protocolo que debe seguir ante el posible anuncio de su sentencia, tras haber sido declarado culpable por homicidio involuntario. A lo largo del duro proceso el intérprete no ha estado solo, pues cuenta con el respaldo incondicional de su familia, presente el día de la lectura de su veredicto. Recordemos que quien no pudo faltar a esta cita fue su esposa, Ana Araujo, protagonista de una conmovedora escena al despedirse de él con un beso. Ahora, mientras la situación discurre en la incertidumbre, -ante las posibilidades de los años de cárcel que podría recibir el mexicano-, la también emprendedora asume la circunstancia con la actitud más positiva, según lo ha reflejado recientemente.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Ana tomó sus redes sociales para compartir una fotografía en la que se percibe la estancia de una casa. Algunas plantas y muebles se observan al interior de la misma, sin más explicación que un motivador mensaje acompañado de un mantra hindú. En la fotografía, Araujo quiso exponer la manera en la que hoy la vida transita para ella, enfocada en un solo objetivo: “Invocando el amor universal”, escribió la madre de dos hijos, dando muestra del ímpetu que tiene y que la impulsa a seguir adelante. Cabe destacar que ella ha sido muy discreta a lo largo de estos tres años, desde que Lyle fuera detenido en Estados Unidos a raíz del altercado vial en el que se vio involucrado. Sin embargo, en algunas ocasiones se ha mostrado transparente y ha dado detalles de cómo ha cambiado su situación personal desde entonces.

VER GALERÍA

Para Ana, permanecer junto a Pablo fue fundamental desde el inicio. Con el actor procreó un hijo y ese es el lazo más fuerte que los une, razón por la que no dudó en acudir a la corte para brindar su testimonio. Aunque la decisión del jurado no favoreció al intérprete, ella manifestó su solidaridad con él tras darse a conocer su culpabilidad, tanto así que se mostró sensible tras escuchar la determinación al concluir el juicio. Antes de que Pablo fuera puesto a disposición de las autoridades, se abalanzó a sus brazos y se despidió de él con un beso, imágenes que comenzaron a circular por diversos medios y en las redes sociales.

VER GALERÍA

La vida de Ana Araujo desde la detención de Pablo

Meses antes de que se llevara a cabo el juicio de Pablo Lyle, Ana Araujo se sinceró ante la prensa de la manera en que ha hecho frente a este momento, en el que ha tenido que trabajar para salir adelante para brindar estabilidad a sus hijos. “Yo estoy viviendo una situación que muchas mujeres viven en el mundo, en el país. Te quedas como cabeza de familia, entonces no queda de otra más que chambearle…”. Además, reconoció el apoyo que ha recibido de sus más cercanos a lo largo de este periodo en el que se ha dado la oportunidad de emprender en varias facetas. “Me he abierto las puertas y la gente me ha ayudado mucho a trabajar en diferentes cosas…”, confesó, declaraciones retomadas por el programa televisivo Venga la Alegría.

Pero más allá de los sinsabores, Ana sabe que de todo hay valiosas lecciones aprendidas, algo a lo que se refirió en aquella entrevista en la que incluso se mostró esperanzada. “Las situaciones difíciles te hacen crecer como persona. Ha pasado mucho tiempo pero sin duda seguimos esperando…”, confesó en aquella ocasión, en la que además habló de cómo el pasado Día del Padre ella y sus hijos habían felicitado a Lyle.

VER GALERÍA