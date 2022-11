A dos meses de su partida, Carlos Rivera recuerda a su papá en el Día de Muertos

Para Carlos Rivera los últimos meses han estado cargados de mucho sentimiento. Y es que en medio del inmejorable momento personal y profesional por el que atraviesa, ha enfrentado el que sin duda será uno de los golpes más duros que ha recibido en el corazón debido al fallecimiento de su padre, el señor José Gonzalo Gilberto Rivera. Un acontecimiento que sin duda ha marcado para siempre al también actor y del que aún no se repone del todo, mientras se refugia en el amor de su familia; su esposa, Cynthia Rodríguez, y por supuesto, el de sus fans. Es por eso que ahora que ha llegado el Día de Muertos, Carlos no ha perdido la oportunidad de dedicarle un emotivo homenaje a la memoria de su padre, por lo que no dudó en montar varios altares tradicionales de estas fechas para recordarlo y sentirse más cerca de él.

A través de su perfil de Instagram, Carlos ha compartido varias imágenes en las que ha mostrado las diferentes ofrendas que él y su familia le han dedicado a don José, en las que no han faltado los platillos favoritos del padre del cantante, así como otros elementos tradicionales de este tipo de altares, como frutas de la temporada, pan de muerto y por supuesto, flores de cempasúchil, así como la fotografía del señor. Al pie del álbum de fotografías, el intérprete le ha dedicado unas emotivas palabras a su papá, en las que se mostró sumamente conmovido al hablar de la partida de don José Gonzalo. “La primera vez que recibimos a mi papá… En todos los lugares donde lo amamos se puso una ofrenda en su honor. Hasta que en mis brazos estés… Te amamos papito”, expresó el guapo artista.

Sin duda alguna, Carlos Rivera y su padre lograron construir una relación sumamente especial, a pesar de las circunstancias en las que se vieron envueltos debido a la situación familiar que vivieron. Algo de lo que el cantante habló en una entrañable entrevista concedida a Ventaneando en 2021, en la que como pocas veces habló de algunos aspectos de su vida personal, dedicando un momento muy especial para referirse a su padre y a la forma en la que el tiempo les permitió acercarse aún más al tal punto que Carlos llegó a considerarlo su mejor amigo. “Él es un personaje que en mi vida es muy importante, porque cuando yo era niño se separa de mi mamá, y tal vez no lo vi tanto como me hubiera gustado…”, explicó durante la charla, en la que precisó sobre el instante en que todo fue favorable para ambos. “Cuando crecí cambió completamente nuestra dinámica y se convirtió en mi mejor amigo, y se convirtió en esa persona que lo que sea que yo quiero hacer él me apoya y me ayuda y dice: ‘¿Cómo te ayudo?’…”, contaba Rivera en aquel entonces.

La dura despedida de Carlos a su papá

Es por eso que al despedirse de su padre, Carlos se mostró inconsolable y se dijo destrozado ante su ausencia física, pues sin duda se habían vuelto inseparables a tal punto, que don José procuraba no perderse ni un concierto de su hijo. “Jamás se está preparado para despedir a un padre, al menos yo no lo estaba, no lo estoy. ¿Cómo soltar a mi mejor amigo?, a mi fan número uno, al mejor alcahuete de todas mis locuras, a mi hombre fuerte que no le tenía miedo a nada ni a nadie y que la única cosa que le hizo temblar fue el maldito Parkinson cuando apareció”, expresó el artista de 36 años desconsolado en una publicación que compartió en sus redes sociales, unos días después del fallecimiento de su progenitor.

Carlos cerró su mensaje con unas emotivas palabras de despedida para su papá, en las que aseguró que de ahora en adelante añorará su presencia física como nunca y para siempre, llevando siempre en el corazón el recuerdo del tiempo que pudieron compartir juntos en vida. “Yo me quedo aquí extrañándote hasta mi último respiro, hasta ese día que te vuelva a ver para abrazarte y escuchar tu voz diciéndome ‘mi niño’, hasta ese día volverá a estar entero este corazón que se ha roto en mil pedazos, hasta ese día volveré a ser el mismo. Me vas a hacer falta siempre Papito. Siempre. Te amo por toda la eternidad”, expresó el intérprete, quien no dudó en agradecer a todos por sus muestras de cariño y solidaridad que han tenido hacia él y su familia. “Gracias a cada persona que me escribió. Por sus oraciones y por sus mensajes llenos de infinito amor y respeto en este momento tan difícil. Les agradezco desde el fondo de mi alma”.

