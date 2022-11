¿De qué operaron a Martín Fuentes? El esposo de Jacky Bracamontes comparte los detalles

El pasado fin de semana, Jacky Bracamontes encendió las alarmas entre sus fans al revelar que su esposo, Martín Fuentes, había sido sometido a una cirugía, la cual había venido aplazando pero que finalmente pudo realizarse. Y aunque no se trataba de nada que pusiera en riesgo la vida del famoso piloto, sí era necesario que se atendiera cuanto antes. Con la transparencia con la que la guapa presentadora suele manejarse en sus redes sociales, no dudó en compartir en sus redes sociales algunos videos en los que mostró a Martín en plena recuperación tras haber pasado por el quirófano, en donde lo pudimos ver de muy buen ánimo a pesar de las molestias y dolores postoperatorios, bromeando con su esposa sobre su operación. Y aunque en ese momento no revelaron la razón por la que Martín tuvo que ser intervenido, ha sido hasta unos días después que Fuentes ha explicado el por qué de su cirugía e incluso ha querido compartir con sus seguidores detalles del procedimiento que se le practicó.

A través de una publicación en Instagram, en donde además compartió un video en el que a grandes rasgos se pueden observar detalles del día de su operación, Martín agradeció a sus seguidores por la preocupación mostrada, al tiempo que explicaba algunos pasos de la operación que se le realizó. “Les voy a explicar lo que me hicieron ya que muchos me preguntan qué me hicieron. Este procedimiento que me hicieron en Denver es para reparar una parte del menisco que está roto y desgarre en los tres ligamentos ACL, MCL y LCL”, escribió.

Según lo que explicó el piloto, el procedimiento fue un tanto largo, ya que antes de intervenir su rodilla, primero tenían que extraer un poco de médula ósea. “Primero me sacan la médula ósea de la cadera y por eso esos dos hoy arriba de los (glúteos), entran con un taladro al hueso y de ahí sacan la médula”, detalló.

Y aunque Martín se mostró optimista respecto a su recuperación, admitió que el dolor en estos instantes es intenso, pero que se trata solo de una secuela normal de la cirugía. “Esta médula la centrifugan y sacan células madre, las cuales después de que las mezclan con algo que hacen ellos en la clínica de Denver, me las reinyectan en todos los tejidos lesionados y en varias semanas debo de estar al 110 por cierto. Ahora duele mucho porque está muy inflamada pero ahí vamos”, finalizó.

Jacky, su gran apoyo

Previo a su cirugía, Jacky Bracamontes y Martín Fuentes, que recientemente celebraron 11 años de matrimonio, se dejaron ver de lo más enamorados y felices mientras compartían una romántica cena en un restaurante en Denver. Algo de lo que hicieron eco en sus redes sociales, donde detallaron que debido a que el piloto debía pasar ciertas horas de ayuno antes de su cirugía, decidieron disfrutar de una increíble cena a la luz de la velas. De hecho, la actriz se mantuvo al lado de su marido en todo momento, animándolo siempre e incluso bromeando con la situación, haciéndolo reír con sus ocurrencias. Algo de lo que sus fans pudieron ser testigos a través de las redes sociales de Jacky, quien compartió algunos videos y fotografías en donde pudimos ver a Martín recién salido de la sala de operaciones, un tanto agotado por el procedimiento, pero dispuesto a sonreír para la cámara de su amada.

