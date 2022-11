Andrea Escalona a dos años de la partida de Magda Rodríguez: 'Me hace falta todos los días' La fallecida productora fue honrada en el programa Hoy, mientras que su hija habló de lo mucho que la echa de menos

Dos años atrás la noticia del fallecimiento de la productora Magda Rodríguez estremeció al espectáculo en México. Conocida por ser creadora de fórmulas exitosas en la televisión, estuvo a cargo de la realización del programa Hoy hasta el día de su fallecimiento, por lo que en el matutino le rindieron un sentido homenaje la mañana de este 1 de noviembre, destacando el ímpetu con el que siempre abrazó la vida. Su hija, Andy Escalona, también habló de lo mucho que extraña a su madre, con quien tuvo la fortuna de compartir instantes entrañables que atesora para toda la vida. Con una retrospectiva de sus años de trabajo en el entretenimiento, se recordó también a la mujer que fue muy apegada a su familia, y la cual conservó fuertes lazos de amistad con diversas personas del medio.

Con un fuerte aplauso, Galilea Montijo, Paul Stanley, Tania Rincón, Raúl Araiza y Andy Escalona, honraron la memoria de la productora, quien aseguran fue una persona siempre sonriente y llena de vitalidad. En un instante, Andy, su hija, tomó la palabra para expresar su sentir, haciendo una reflexión sobre el tiempo transcurrido y cómo en este momento el recuerdo de Magda toma gran relevancia para ella, pues se encuentra en espera de su primer bebé, el nieto que la realizadora ya no pudo conocer. “Decíamos mi tía y yo, el tiempo es tan relativo porque parece que la vimos ayer. Siguen estando de otra manera pero no ha visto tantas cosas que seguramente desde allá arriba las ha visto pero pues sí hace mucha falta siempre, todos los días…”, dijo la conductora, que aprovechó para pedir a su tía, Andrea Rodríguez, -hermana de Magda y ahora a cargo de la producción del programa Hoy-, que pasara al frente para compartir con ella ese especial instante del que fueron testigos los televidentes.

Como parte de la celebración de Día de Muertos, la producción del matutino colocó un altar con fotografías de las personalidades que han fallecido a lo largo de estos años, por lo que la imagen de Magda ocupó un lugar especial en el mismo. “Gracias por ser esta familia que nos ha arropado tanto tiempo y pues yo creo que hoy vamos a recordarla como a ella le gustaba. Vamos a tener un buen programa y mucho rating…”, expresó Andrea Rodríguez, para después pedir un fuerte aplauso en honor a su hermana al cumplirse dos años desde su partida.

Los últimos instantes en la vida de Magda Rodríguez

No hubo advertencia de que algo estuviera a punto de ocurrir. Ese 1 de noviembre de 2020, Andy Escalona marcó por teléfono a su mamá como cada mañana. Recuerda que Mayrita, la empleada del hogar, le comentó que Magda Rodríguez se había despertado temprano, pero que había vuelto a la cama porque se sentía cansada. Tan pronto tuvo certeza de que las cosas no marchaban bien, Andy se trasladó a la casa de su madre. Ella ya había fallecido. “Es un proceso bien complicado. Solamente la gente que vive una pérdida sabe más o menos cómo está el rollo…”, dijo la presentadora en declaraciones retomadas por People en Español.

Pero más allá de las circunstancias, Andy mantiene vivo el recuerdo de su mamá, enteramente agradecida porque a lo largo de los años el amor y las muestras de afecto nunca mermaron entre las dos. Al contrario, con el paso de los días forjaron una unión que hoy es motivo de orgullo. “Magda me hace fata todos los días. La pienso diario y la recuerdo siempre. Mi mamá no se arrepintió de nada, vivió al máximo. Me encantó que nos dimos muchos besos, viajamos mucho, nos tomamos micha champaña…”, confesó, segura de que el único anhelo que preserva para sí misma, es que su madre hubiera podido conocer a su nieto, quien nacerá en tan solo unos meses.

