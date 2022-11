¡Cómo pasa el tiempo! Las Ha*Ash muestran lo grande que está Mathilda

Aunque Hanna y Ashley Pérez, integrantes del dueto Ha*Ash suelen ser muy discretas a la hora de compartir los detalles de su vida personal, lo cierto es que cuando se trata de fechas o momentos importantes no dudan en hacer partícipes a sus fans de su alegría. Especialmente cuando se trata de la pequeña Mathilda, hija de Hanna, quien se ha convertido en la adoración de las talentosas hermanas y también de sus fanáticos, que cada que publican una fotografía de la pequeña, que recientemente cumplió dos años, suelen reaccionar con lindos mensajes y un sinfín de likes. Tal y como sucedió durante la reciente celebración de Halloween, cuando las cantantes compartieron una linda postal en la que se dejaron ver disfrazadas en compañía de Mathilda, quien lucía un atuendo idéntico al de su mamá y su tía, llamando la atención de todos por lo grande que luce, algo que por supuesto no pasó desapercibido por sus seguidores.

A través de su perfil de Instagram, las hermanas compartieron una fotografía en la que se dejaron ver listas para celebrar Halloween, presumiendo sus increíbles disfraces de simios con los que lucieron muy simpáticas, muy bien acompañadas de Mathilda, quien posó de lo más tierna con una enorme sonrisa en su rostro, mientras vestía un disfraz idéntico al de las intérpretes de canciones como Odio Amarte o Me Entrego a Ti. Y aunque la postal ya de por sí era muy tierna, lo que más llamó la atención fue lo grande que luce la primogénita de Hanna, algo de lo que sus seguidores hicieron eco en sus redes sociales, donde no pudieron ocultar su sorpresa ante lo crecida que luce la pequeñita, que se ha convertido en la consentida de los fans del famoso dúo.

Sin duda alguna, Hanna y Ashley se encuentran muy felices con sus facetas de madre y tía respectivamente. Algo de lo que sus fans han podido ser testigos a lo largo de estos dos últimos años, pues a través de sus redes sociales suelen compartir pequeños vistazos al interior de la vida de la pequeña. Tal y como sucedió durante el primer cumpleaños de la menor, cuando compartieron una linda postal de la cumpleañera frente a su primer pastel, celebrando por todo lo alto la vida de Mathilda, que sin duda ha cambiado sus vidas para siempre.

Desde el nacimiento de Mathilda, las Ha*Ash han aprendido muchísimas lecciones a través de las experiencias y vivencias que han tenido de la mano de la pequeña, mismas que las ha hecho reflexionar sobre todo aquello que habían olvidado y sobre lo realmente es importante en la vida. “Mathilda nos ha traído la bendición de poder recordar todos los días la importancia de nunca perder la capacidad de asombro ante las cosas más simples de la vida”, escribió Hanna en Instagram hace unos meses al lado de una linda fotografía de la bebé.

Lo más difícil de ser mamá trabajadora

Entregada completamente a su maternidad y con una carrera consolidada, Hanna ha tenido que lidiar con la culpa debido a que no puede estar en dos lugares a la vez. Algo por lo que sin duda atraviesan muchas mamás y que en el caso de Hanna se ha hecho presente en más de una ocasión. “Creo que eternamente sientes que no estás al 100 haciendo una cosa o la otra, porque en una vas a quedar mal, porque cuando estás trabajando estoy enfocada en mi trabajo siento: ‘no estoy pasando tiempo con Mathilda’, y cuando estoy con Mathilda digo: ‘no puedo estar en el trabajo’, entonces encontrar ese equilibrio y ese balance creo que es más difícil”, confesó la cantante durante una charla que sostuvo con Karla Díaz en su programa Pinky Promise. Es por eso que ahora que han arrancado con su gira, aún está pensando cómo le hará para poder pasar el mayor tiempo posible al lado de su hija. “Fue una bebé de pandemia, entonces no hemos salido, apenas ahorita que vamos a arrancar nos vamos a ir acomodando”, confesó la intérprete, admitiendo que su hermana Ashley ha sido de gran ayuda para ella y su esposo Juan Carlos en la crianza de su bebé, pues es una tía entregadísima.

