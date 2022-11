Eugenio Derbez reaparece durante su recuperación junto a José Eduardo

Motivado, Eugenio Derbez pone todo su empeño en el proceso de recuperación por el que atraviesa, luego de que semanas atrás sufriera un accidente que implicó fracturas múltiples en uno de sus hombros. El actor, que cuenta con el apoyo incondicional de su esposa, Alessandra Rosaldo, sigue al pie de la letra las indicaciones médicas y sus fisioterapias, aunque reconoce que el dolor es constante debido a los procedimientos a los que se tiene que someter. Más allá de las circunstancias, el también productor de cine retoma parte de sus actividades cotidianas, por lo que aprovechó este momento para reunirse con su hijo, José Eduardo Derbez, según lo dejó ver el joven a través de una publicación en sus redes sociales, en la cual el comediante se percibe tranquilo durante la convivencia.

Tan activo como suele ser en la red, José Eduardo publicó un video en TikTok de la reciente reunión en la que pudo disfrutar con sus seres queridos. El actor grabó a todos los que se encontraban en la mesa de un restaurante, para luego enfocar la atención hacia su papá. Eugenio, quien estaba acompañado por su esposa Alessandra, mira directamente a la cámara sin decir una palabra, al mismo tiempo en que se ocupa de revisar su teléfono celular. El comediante también aparece usando una férula, lo que le ha permitido tener mayor movilidad y estabilidad en la extremidad. Por ahora, el intérprete lleva todo con calma, enteramente agradecido con su familia por estar muy pendiente de él en todo momento.

Esta es la primera vez que Eugenio se deja ver junto a José Eduardo, públicamente, desde el día en que se reportó el accidente, aunque el joven ha permanecido muy atento a la evolución médica de su papá. Incluso reveló que poco después del incidente tuvo una llamada telefónica con él, por lo que no dudó en aconsejarle que tratara de relajarse este tiempo en que tendría que hacer una pausa de sus compromisos profesionales. “Lo sentí como bajoneado en el sentido de que como es tan chambeador, y todo el tiempo quiere estar haciendo algo, yo le dije: ‘Creo que te va a ayudar a que estés en tu cama, en tu casa un buen rato’, porque si no, no para…”, contó el actor de su papá semanas atrás durante una entrevista con Adela Micha.

¿Cómo se encuentra Eugenio?

Eugenio Derbez también se ha encargado de mantener muy bien informados a sus seguidores de lo que ocurre en su etapa recuperación, por lo que, de vez en cuando, comparte algunas transmisiones para dar detalles de su proceso, como cuando reveló que sufre de intensos dolores debido a los tratamientos. “Vengo saliendo de mi fisioterapia, ahí voy. Voy muy bien, pero… como duele, estoy harto de sentir dolor todos los días, todos los días, es como una tortura esto de la terapia física está cañón, son dos horas de tortura de estirarte los músculos hasta romperlos. Lloro todos los días”, confesó durante aquella publicación que de inmediato se viralizó.

Ante la incertidumbre que despertó el estado de salud de Eugenio, el actor decidió contar semanas atrás qué fue lo que pasó, dando los pormenores del accidente que sufrió. “En el momento en el que tropiezo, la realidad virtual me hizo creer que caía desde el edificio. No sé qué moví y me tropecé; me caí con todo mi peso sobre el codo y empuja al hueso, el húmero, y se me sale el hueso. Ahí supe que tenía una fractura muy seria. Empecé a gritar porque no aguantaba el dolor y decidieron anestesiarme. El doctor me dijo que no podían operarme porque había sufrido cinco fracturas grandes y 10 pequeñas”, dijo.

