Tan enamorados como el primer día, Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray celebran su segundo aniversario de bodas

Un día como hoy, hace dos años, Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray comenzaron a escribir su historia como marido y mujer tras su boda civil, un evento realizado en plena pandemia, que tuvo como escenario una elegante terraza en un hotel de la Ciudad de México a la que únicamente fueron convocados 30 invitados que siguieron al pie de la letra las medidas de sanidad. Tan enamorados como el primer día, los conductores de ¡Qué importa! celebraron esta fecha intercambiando románticos mensajes en Instagram donde también compartieron imágenes inéditas de su enlace.

Desde muy temprano, Eduardo Videgaray recordó, con una foto en la que aparece fundido en un beso con su esposa, el día de su boda: “Dos años de ser completamente feliz a tu lado. Gracias @Sofiariveratorres”, escribió el presentador como descripción de un álbum en el que compartió varias fotos inéditas de su enlace: “Te amo copetudo”, le respondió Sofía, a lo que él reaccionó con un: “Y yo a ti señora copetona”. Por su parte, la novia utilizó su perfil para compartir uno de los videos de su boda que acompañó de la frase: “A 2 años de nuestra boda y te amo más que nunca @Eduardovidegaray”, conmovido por el gesto de su esposa, Eduardo escribió: “Dos años siendo el hombre más feliz del mundo”.

Además del video de su boda civil, Sofía Rivera Torres también publicó un álbum de fotografías de aquel inolvidable día donde le dio el “sí, acepto” a Eduardo ataviada en un elegante traje blanco que diseñó de la mano de Amaraby: “Dos años de tirar las apuestas de quienes no creyeron en nosotros. Juntos siempre ganaremos”, se lee como descripción de esta publicación. En junio pasado, durante una charla con sus seguidores, Sofía les contó la especial razón por la que quiso que su traje de novia, para el civil, fuera así: “Just dije, no quiero quemar el súper vestidazo, porque quería guardarlo para la boda religiosa”, le explicó a su comunidad virtual.

Los planes de su boda religiosa

El verano pasado, después de un largo proceso para anular el matrimonio religioso de Eduardo Videgaray, Sofía anunció que oficialmente tenían luz verde para comenzar con los planes de su boda por la iglesia, un evento con el que la conductora ha soñado desde que era una niña: “Estoy súper contenta con todos los mensajitos, por sus felicitaciones, la verdad es que sí ha sido un proceso eterno, súper difícil, algunas personas lo conocen bien”, contó en Instagram Sofía. Emocionada por comenzar con los preparativos de este importante acontecimiento en su vida, la presentadora dio a conocer que se jurará amor eterno ante Dios con Eduardo en 2023: “Por temas laborales y siendo totalmente realistas, yo creo que será hasta principios del próximo año que hagamos nuestra boda, pero me súper entusiasma”, agregó.

En esta charla con sus seguidores Sofía compartió cómo quiere que sea su boda: “¿Saben de qué tengo ganas de boda?, si alguien ubica un lugar que sea así, plis díganme: Tengo ganas de que mi boda sea en una mansión viejita, abandonada, tipo la fiesta de Great Gatsby, así como un patio grande, una cosa espectacular”. La actriz de Cabo reconoció que uno de los detalles que más el emociona elegir de su boda religiosa es su vestido: “Es la primera vez que voy a ver vestidos, como que no tenía idea si vas con alguien, vas solita, es cuando llevas a tu mamá y a tu hermana o llevas a tus amigas. Apenas me voy a probar cosas, entonces que nadie me acompañe, que es lo que voy a querer. Estoy súper emocionada, saben que esa es la parte de más me apasiona y más me entusiasma que no lo quise quemar en la boda civil, dije lo voy a guardar”, confesó la novia.