El trágico fallecimiento del hijo del actor Tim Roth

La familia del actor Tim Roth, protagonista de la serie Lie to Me, dio a conocer que el hijo del actor, Cormac, falleció a los 25 años, después de que se le diagnosticara cáncer etapa tres de células germinales. El joven músico era hijo del histrión y de la ex diseñadora de modas Nikki Butler, y fue quien compartió su diagnóstico apenas hace seis meses, a pesar de que recibió las duras noticias desde finales del año pasado. Cormac era el menor de los hijos del actor, quien también es padre de Hunter, Tim Jr. y Jack Roth, a quien tuvo con su primera esposa Lori Baker.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

La memoria de Tom Parker da a conocer que Ed Sheeran ayudó a pagar por su tratamiento

El desgarrador funeral de Tom Parker

“El domingo 16 de octubre, perdimos a nuestro hermoso chico Cormac después de una valerosa batalla contra el cáncer. Murió pacíficamente en los brazos de su familia que lo amaba y adoraba. Luchó increíblemente valientemente durante el año pasado y mantuvo su suspicaz ingenio y humor hasta el último momento. Era una salvaje y eléctrica bola de energía y su espíritu estaba lleno de luz y bondad. Tan salvaje como era, Cormac también era la personificación de la amabilidad. Un alma gentil que trajo tanta felicidad y esperanza a quienes lo rodearon. El pesar viene en olas, tal como las lágrimas y las risas, cuando pensamos en el hermoso chico a través de los 25 años y 10 meses que lo conocimos. Un chico irreprimible y feliz y salvaje y maravilloso. Solo recientemente un hombre. Lo amamos. Lo llevaremos con nosotros a donde sea que vayamos”, escribió la familia en un comunicado que ha sido replicado a través de la prensa.

La última publicación de Cormac en Instagram se dio el 17 de agosto, cuando celebrando el talento de otros, decía, aparentemente refiriéndose a su propia situación: “La vida es corta y no siempre puedes elegir tu destino y no siempre puedes elegir tu futuro, pero sé una fuerza innegable que vive y respira lo que aseguras amar y ser”.

VER GALERÍA

‘Es tan difícil pensar en el futuro’: Tom Parker, del grupo The Wanted, sobre su lucha contra el cáncer de cerebro

El diagnóstico en sus propias palabras

Fue el mismo Cormac quien compartió su diagnóstico en abril de este año: “En noviembre del 21 fui diagnosticado con cáncer etapa 3 de las células germinales. Desde entonces he estado luchando todos los días, poniendo todo lo que puedo en eso. Quimioterapia, altas dosis de quimio, medicación, trasplantes, transfusiones, cirugías, etc. Se llama coriocarcinoma, es raro y ha logrado mantenerse delante de mí sin importar lo que hagamos contra él. Me ha quitado la mitad de la audición, 60 libras de peso, mi confianza y continúa su camino asesino hasta que logre detenerlo de alguna manera, y matarlo. Pero no me ha quitado mis ganas de sobrevivir, o mi amor por hacer música. No me ha acabado todavía. Si tú o alguien a quien amas es afectado por el cáncer, por favor pide ayuda, ya que es una montaña rusa emocional como ninguna otra”.

Qué es el cáncer de células germinales

Según la Clínica Mayo, los tumores de células germinales son crecimientos en los órganos en los que se forman las células reproductoras, pueden ser cancerosos o benignos. Aunque la mayoría de estos tumores se pueden dar en los testículos y los ovarios, en algunos casos muy poco frecuentes, se desarrollan en otras regiones del cuerpo como el abdomen, cerebro o pecho, aunque no hay una explicación de por qué sucede. Habitualmente, el tratamiento corresponde a la extirpación a través de una cirugía, pero en el caso de los tumores cancerosos, la quimioterapia y radioterapia, son también parte del proceso médico.

VER GALERÍA