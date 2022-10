La elegante respuesta de Geraldine Bazán al ser cuestionada por Gabriel Soto e Irina Baeva

La historia entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto llegó a su fin hace un par de años, manteniendo entre los actores solamente el lazo de crianza que los une debido a sus dos hijas. A pesar de esto, no es raro que se les cuestione al uno sobre el otro, algo que ambos tratan de evitar para mantener la distancia que marcaron ante su separación. Ahora, en medio de un sinfín de rumores sobre la relación de Gabriel Soto e Irina Baeva, que el actor ha desmentido en más de una ocasión, mientras la rusa sigue cumpliendo con sus compromisos profesionales fuera del país, Geraldine no se ha salvado de ser cuestionada al respecto. No es la primera vez en la que la actriz se ha tenido que ver frente a un micrófono respondiendo preguntas sobre su ex y su nueva pareja, pero el tiempo y la distancia han hecho que sus palabras sean claras al manifestar su postura ante cualquier situación que no la involucre a ella.

Al ser cuestionada directamente sobre la situación durante su aparición en un evento de Vogue, Geraldine se limitó a responder: “La verdad es que no sé, ahora sí que no es algo que me importa, ni me incumbe, ¿no?”, dijo de forma franca y claramente lejana a la situación antes de despedirse amablemente de la prensa y dejar la alfombra roja. En las declaraciones retomadas por distintos medios que se acercaron a ella durante el evento, Geraldine habló también de cómo cierra el año lejos de controversias que no le corresponden: “No son polémicas mías, la verdad, para nada. Así que estoy muy bien, muy contenta. Nosotros porque estamos expuestos en este medio. Pero lo que pasamos tú o él o yo le pasa a mucha gente en el mundo, en nuestro país, entonces, creo que es simplemente saber cómo sortear ciertas cosas y aprender, creo que es lo más importante”.

Además, la actriz comentó: “Todo lo demás queda atrás y si es parte de un ‘refill’ de algo que traes colgando, pero no ha sido parte de mi vida este año, y lo cierro muy agradecida, también con muchas expectativas por el año que viene. Muy contenta, muy satisfecha, con mucho trabajo y sí, cosechando todo lo que hice en el año”.

La respuesta de Gabriel a los rumores

En más de una ocasión, Gabriel ha tenido que tomar la palabra en las últimas semanas para negar la supuesta ruptura entre él e Irina Baeva. Tras el retraso de su boda por cuestiones completamente ajenas a la pareja, la rubia tuvo que viajar a distintos destinos para cumplir con sus compromisos profesionales, lo que hizo que se especulara sobre su relación al no verles juntos en publicaciones en sus redes sociales.

“En qué cosas se fijan, no se preocupen, se los he dicho siempre; cuando haya novedades se los vamos a decir, Irina ya llega en unos días, la vamos a festejar y vamos a estar juntos, yo seguiré grabando. Ella estuvo en Qatar un mes, en Rusia un mes, estuvo en Nueva York casi tres semanas…”, explicó el actor en declaraciones retomadas por El Gordo y la Flaca, “Realmente no hemos subido (publicaciones) porque no hemos estado, y cuando hemos estado no nos preocupamos por estar subiendo cosas en internet y en Instagram. No es necesario para nosotros…”.

Días antes, el actor se había pronunciado ya sobre esta situación, “Se han especulado muchísimas cosas, y el tema es que yo estoy grabando todos los días, de lunes a sábado. Irina ha tenido viajes, se fue a Nueva York, se fue a Rusia a ver a su familia, ahora se va a Qatar, entonces pues cada quien ha estado con sus actividades profesionales y es por eso que se han dado como muchas versiones y especulaciones…”, explicó a los micrófonos de Televisa Espectáculos, “Vamos bien, es simplemente que cada quien está ahorita con un chorro de trabajo…”.

