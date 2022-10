'Estoy aprendiendo a dejar de amar a Tristan', la sincera confesión de Khloé Kardashian

A lo largo del último año, Khloé Kardashian se ha visto envuelta en un torbellino de emociones debido a importantes eventos que se han dado en su vida a lo largo de estos meses. Y es que además del reciente nacimiento de su segundo hijo, la empresaria atravesó por el que sin duda ha sido uno de los instantes más dolorosos de su vida, luego de que se confirmara que su ex y padre de sus dos hijos, Tristan Thompson, le fue infiel con otra mujer con la que incluso procreo a un bebé. Una delicada situación por la que ha estado en el centro de atención desde que se dio a conocer el escándalo de paternidad de su ex de forma pública, y del que no ha podido reponerse del todo, según ha revelado recientemente, pues aceptó estar en un proceso en el que está aprendiendo a dejar de amar al padre de sus hijos, algo que no ha sido del todo fácil.

Así lo reveló la menor de las hermanas Kardashian durante su asistencia como invitada al show de la cantante Kelly Clarkson, en donde a corazón abierto habló del proceso sentimental por el que atraviesa tras la dura decepción que vivió a finales del año pasado, el cual dijo, ha sido un tanto difícil de superar. “Cuando dije que estoy aprendiendo a dejar de amar a Tristan, creo que las personas, ya sean familiares o amigos, o cualquier persona a la que le cuentes tu historia, dicen: ‘Está bien, sigue adelante’. Y yo digo: ‘Lo sé, pero no es tan fácil’”, compartió Khloé.

La fundadora de Good American profundizó en el tema y señaló que a lo largo de su proceso, ha tenido que aprender a soltar ciertas situaciones a las que se había acostumbrado a lo largo del tiempo que compartió su vida con Tristan, por lo que el rehacer su vida le tomado su tiempo y ha preferido hacerlo a su propio ritmo. “La rutina. Cuando pasaba algo bueno, llamaba a Tristan. Eso es lo que hacía. Cualquier cosa pequeña la compartía con él... así que es aprender a reprogramarme. Sé que esto no es lo correcto para mí y necesito sanar lentamente y seguir adelante, pero no sucede de la noche a la mañana", agregó.

En ese mismo sentido, Kelly hizo una acotación sobre el aprender a amar a las personas a pesar de que ya no estén en tu vida o del daño que hayan hecho, algo con lo que Khloé estuvo de acuerdo, por lo que incluso admitió que está segura de que siempre habrá un sentimiento de amor hacia Tristan, tal y como hoy en día sucede con su exesposo, Lamar Odom, a quien dijo seguir amando. "No creo que (el amor) desaparezca. Como ha sucedido con mi exmarido, realmente todavía lo amo y quiero lo mejor para él y todavía lo apoyo, pero todos pensamos en cambiar o evolucionar", dijo.

Lo que dijo sobre su segundo hijo

En la misma charla, Khloé se sinceró con la cantante a la hora de hablar de las razones por las que decidió concebir a su segundo hijo a través de un vientre subrogado. “Tenía razones por las que no podía tener a mi segundo (hijo)... Soy una fanática del control. Tenía que aprender a confiar en la madre biológica y me encanta, fue increíble, pero sigo pensando en que necesito que esté sentada a mi lado todo el tiempo para saber lo que está haciendo, qué está comiendo, todo", comentó. De hecho, la empresaria aprovechó la ocasión para dejar en claro que no buscará convertirse en madre de nuevo, dejando a todos con la duda de cuál es el nombre que ha elegido para su retoño. "Tengo dos, uno de cada sexo, y creo que estoy bien, ¡la tienda está cerrada!", finalizó.