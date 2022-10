¿Qué harán Eiza González y Henry Cavill juntos?

La carrera de Eiza González en Hollywood está imparable. Luego de haber refrendado su título de ícono de la moda y de haber deslumbrado con fantásticos looks en diferentes importantes eventos de la industria en los últimos días, la actriz ya se prepara para su siguiente proyecto actoral, el cual promete convertirse en todo un éxito en taquilla pues además estará acompañada de uno de los galanes más queridos por el público. Se trata de Henry Cavill, quien será el coprotagonista de Eiza en esta nueva película que estará ambientada durante la Segunda Guerra Mundial.

De acuerdo con Deadline, Eiza y Henry protagonizarán el filme que lleva por título The Ministry of Ungentlemanly Warface, la cual contará la historia del primer ministro británico, Winston Churchil,y su relación con Ian Fleming, quienes iniciaron una organización secreta de combate en plena Segunda Guerra Mundial. La película estará inspirada en el libro que lleva el mismo título, escrito por el corresponsal de guerra Damien Lewis, y será dirigida por el reconocido cineasta Guy Ritchie, famoso por películas como Snatch, o más recientemente el live action de Aladdin, de Disney.

Aunque aún no se tiene una fecha de estreno ni se ha detallado el estudio que se encargará de la distribución de la película, ya se han comenzado a compartir los detalles sobre los personajes que interpretarán Eiza González y Henry Cavill, pues se sabe que la mexicana dará vida a una francotiradora militar, mientras que Henry se pondrá en los zapatos del líder de la organización. Según detalla la publicación, se tiene contemplado que el rodaje comience durante los primeros meses de 2023 y que se lleve a cabo en Turquía.

El impacto de Eiza en Hollywood

Sin duda alguna, la presencia de Eiza González en los eventos más importantes de Hollywood se ha vuelto en una constante. Desde su aparición en los Oscar de 2018, la hermosa mexicana se ha convertido en todo un referente en cuanto estilo sobre la alfombra roja, y qué decir de su talento, el cual cada día es más reconocido por los principales directores de la industria, que buscan contar con su trabajo en una de sus películas. Es por eso que no ha sido de sorprenderse el hecho de que la intérprete haya sido una de las invitadas a la segunda gala del Museo de la Academia, a la que asistieron las estrellas de Hollywood más importantes y entre las que no podía faltar la mexicana. Para esta ocasión, Eiza se encargó de deslumbrar a su paso por la red carpet con un elegante vestido de lentejuelas rojas de corte columna y terminado en cola de LaQuan Smith, con el que lució sensual y sofisticada al mismo tiempo, un estilo que la intérprete ha hecho su propio sello y con el que se ha ganado al mundo de la moda. La actriz combinó su look con unas increíbles plataformas rojas rubí de Le Silla, con las que le dio el toque de vanguardia a todo su atuendo.

Desafiando todas las reglas de estilo, Eiza demostró que en su caso menos no siempre es más, pues a pesar de que su vestido de lentejuelas brillaba por sí solo, la artista no escatimó en detalles, por lo que complementó su look con un espectacular collar de diamantes de Bulgari, el cual cubría lo alto de su cuello y caía delicadamente sobre sus hombros y pecho, dejando en claro así que en cuanto a estilo, nada está escrito aún.

